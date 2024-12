Chile admitió haber volado "por error" sin autorización en territorio argentino

Las autoridades chilenas confirmaron este lunes 23 de diciembre que un helicóptero de su país sobrevoló "por error" el espacio aéreo argentino, en medio de las tensiones entre ambas naciones debido a intercambios de declaraciones entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par chileno, Gabriel Boric.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, indicó que el incidente es considerado un "error" y reconoció que el Gobierno argentino envió una nota consultando sobre el hecho, a la que se le dio una respuesta, según informó la cadena de televisión T13.

Van Klaveren afirmó: “Efectivamente se cometió un error. Hubo un sobrevuelo sobre espacio argentino no autorizado”, y precisó que el incidente fue "extremadamente breve". Además, reafirmó el compromiso de Chile por "mantener la normalidad de esta relación".



El ministro además enfatizó que el presidente Boric solicitó "seguir comprometidos con la normalidad en la relación con Argentina" y superar los recientes "episodios y diferencias" que surgieron. Sin embargo, a pesar de lo sucedido, Boric y Milei no establecieron contacto tras el incidente.

La tensa relación entre Boric y Milei

La relación bilateral ha sido fría desde que Javier Milei asumió la Presidencia de Argentina. Ambos países se vieron enzarzados en una crisis tras las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre la supuesta presencia del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Chile.

Además, el jefe de Estado argentino ha criticado en varias ocasiones a la izquierda en América Latina, asegurando que existe un "socialismo empobrecedor" en la región, tildando particularmente a Boric de “empobrecedor”.

Las tensiones entre ambos países aumentaron la semana pasada, cuando el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, calificó a Boric de "comunista" y advirtió que podría llevar al país a la ruina. En respuesta, Chile presentó una nota de protesta al embajador argentino, aunque Milei respaldó las declaraciones de su ministro.

La respuesta de Boric no se hizo esperar: en un acto público expresó que “hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros los presidentes pasamos y las instituciones quedan. Los 5 mil kilómetros de frontera que compartimos van a seguir estado allí cuando usted y yo nos vayamos. No me voy a referir con adjetivos ni insultos al presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo”.

Milei avivó el conflicto desde su cuenta de X al compartir un escrito de Agustín Laje con la frase: “Poniendo zurdos en su lugar”. Esa publicación fue contestada por otro mandatario latinoamericano, quien se subió al ring con una ironía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en la misma red social una captura de una publicación del presidente argentino junto al presidente chino, Xi Jinping, en clara referencia a sus cambios de postura tras afirmar que no negociaría con comunistas.

Con información de Perfil