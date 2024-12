Elisa Carrió: “Milei está pactando con la mafia”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, acusó este lunes al presidente Javier Milei por “pactar por la mafia”, lo responsabilizar de usar “lenguaje corrosivo y vulgar” y dijo que “tiene un dios, que es el dólar barato”. “Milei no está eliminando la casta, está eliminando alguna casta, está pactando con la mafia”, afirmó.

La exdiputada aseguró que “la mafia está dentro del Estado y vinculada a la política, a (Sergio) Massa a (Enrique) Coti Nosiglia”, también apuntó contra el juez Ariel Lijo, propuesto por Milei para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. “Lijo es mafia, (Ricardo) Lorenzetti es mafia”, afirmó.

“Para que la sociedad entienda y el chico (Santiago) Caputo también, la mafia no tiene patria, ideología ni partido, tiene negocios. Santiago Caputo no tiene idea de lo que son las mafias en la Argentina. Le dan mucha información y lo están enredando las mafias y a Mauricio (Macri) también le gustaba que le dieran información”, agregó.

Además, Carrió contó que le advirtió a Federico Sturzenegger “que pueden terminar presos, no por haber hecho las cosas mal, sino porque las mafias los rodean y terminan siendo ellos los responsables políticos” y que “todo está vinculado con la postulación de Lijo”.

En la entrevista, la líder de la CC no solo cuestionó a Milei por lo que dijo que es un “pacto con la mafia”, sino que también criticó a quienes lo acompañan en su gabinete.

Al respecto, dijo que “el lenguaje corrosivo, vulgar de este Gobierno amenaza la educación en la Argentina”.

Tras decir que “Milei tiene un dios, que es el dólar barato”, reconoció que le da “miedo que al compás de un falso estado de bienestar con el dólar barato arrasen con todas las pymes de la Argentina”.

“No te equivoques (Luis) Toto Caputo, dios está adentro, no hay fuerzas del cielo, no se usa la religión para manipular a las personas. Es mentira que hay más empleo, son todos monotributistas y con todos en negro no hay jubilación y no hay PAMI”, agregó.

Sobre las críticas de Milei por la custodia que la acompaña, Carrió aclaró que la tiene “hace 30 años” y aclaró que “el juez decide la custodia”. “Si Yuyito González tiene custodia y la hija de (Guillermo) Coppola también, digo paremos la mano, yo di la vida por este país. De la plata decomisada por mis denuncias, saquen y paguen la custodia”, arremetió.

Carrió contra Sergio Berni

Respecto de la imputación de Sergio Berni, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner, por “descuidar” la escena de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Carrió reiteró que “a Nisman lo mató el Gobierno”

“Esta causa lleva diez años, ahora se viene a ratificar lo que nosotros denunciamos. Hasta ahora dicen irregularidades y negligencia. Nosotros decimos zona liberada por Berni, por el Jefe de Prefectura”, explicó y agregó: “Creo que el mayor responsable es Berni”.

La exdiputada también dijo que “el fiscal (Eduardo) Taiano ha trabajado muy bien la causa, pero hay una debilidad de la Justicia, porque la sociedad no quiere, se olvidó de Nisman”. “Yo no me olvido”, aclaró.

“Este asesinato es consecuencia directa del Pacto con Irán. Reconozco que Taiano hizo un gran trabajo, pero no se apuraban nunca. Ya está claro que la indagatoria tiene que darse. Porque escucharlo a Berni hablar por televisión y que esto siga y que se pase a La Libertad Avanza. Berni es muy amigo de Patricia (Bulrich), está en eso”, advirtió.

Para Carrió Berni “tiene que estar la indagatoria” y el juez “(Julián) Ercolini no tiene que irse de vacaciones”. “Cuando se hace ese pacto yo era muy amiga de Héctor Timerman y le dije que nos entregó a todos y no me dijo nada. En la Argentina hay complicidades enormes, a lo mejor por debilidad”, finalizó.

Con información de TN