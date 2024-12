Permisionarios molestos porque no aumentan el estacionamiento

El Concejo Deliberante de Salta aprobó un incremento de tarifas para el estacionamiento medido que no dejó conformes a los trabajadores del sector. Oscar Luna, permisionario y portavoz de los afectados, calificó las medidas como "arbitrarias" y acusó a los ediles de estar siempre "en contra de este sector". Según explicó por Aries, aunque los sueldos de los concejales aumentan de forma inmediata, los permisionarios deberán esperar hasta julio de 2025 para recibir un ajuste significativo, lo que los obliga a "rogar que la inflación no suba" mientras los costos de vida siguen en ascenso.

Luna señaló que, a partir de enero de 2025, el cobro por estacionamiento para motos subirá a $200 y que, para autos y camionetas, recién en julio de 2025 se implementará un incremento del 20%, llevándolo a $600. “No sé para qué está el Concejo Deliberante si dicen que a ellos ya les dijeron que estaba todo bien. Nosotros mientras tanto tenemos que congelarnos y esperar. Esto es insostenible”, expresó.

El malestar también se extiende al proceso de digitalización del sistema, que, según Luna, está mal implementado y genera problemas a los trabajadores. “Llevamos dos compañeras que están trabajando con este sistema, y cuando plantearon los problemas nadie supo qué responder. Esto no está funcionando, las autoridades municipales nos mienten”, denunció, y agregó que no se opone al cambio, siempre y cuando no perjudique a los trabajadores.

Finalmente, Luna recordó que, de haberse respetado la actualización automática por la Unidad Tributaria, el precio del estacionamiento debería oscilar entre $800 y $1.000, en lugar de los valores actuales. “Nunca pedí un aumento de $800, solo pedí que se respete lo que corresponde. Lo único positivo es el aumento de $100 a los compañeros (estacionamiento de motos), pero eso no alcanza. El resto es una burla”, concluyó.