Salmonella en Salta: en 2024 cayeron un 70% los casos respecto a 2023, pero llaman a no relajarse

La provincia de Salta registra en lo que va del 2024 un total de 398 casos de salmonella, una cifra significativamente menor a los más de 1.400 reportados en 2023.

Por Aries, el director de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, destacó los resultados del cordón sanitario implementado a principios de este año, un esfuerzo interministerial que incluyó controles estrictos desde San Lorenzo Chico hasta La Maroma, en el dique Cabra Corral. “Este trabajo duro e intenso nos permitió reducir considerablemente los casos de salmonella y fiebre tifoidea”, señaló.

En el 2023 se confirmaron por laboratorio 1486 casos de salmonelosis en Salta, de los cuales 1463 tienen domicilio en la provincia y 23 en otros distritos.

Entre las estrategias empleadas, García Campos destacó el rol de las “72 escuelas centinela” instaladas a lo largo de los ríos Arias y Arenales, que funcionaron como modelos educativos para combatir enfermedades de transmisión hídrica. Además, el control de alimentos jugó un papel crucial. “Debemos consumir alimentos adecuadamente lavados. Las verduras de hoja, por ejemplo, necesitan ser regadas con agua adecuada y no con fuentes contaminadas”, enfatizó.

El cordón sanitario no solo apuntó a los cultivos agrícolas, sino también a evitar el consumo de agua no potable en espacios recreativos. “No podemos permitir que alimentos como zanahorias o remolachas se laven con agua contaminada y luego no se higienicen adecuadamente en los hogares. Esa cadena de contaminación es la que debemos cortar”, explicó García Campos, recordando el rol fundamental de las plantas depuradoras en el proceso.

A pesar del descenso significativo de casos, el especialista advirtió que la salmonella sigue siendo un desafío en la región. “Es un logro, pero no cantemos victoria. Todos debemos colaborar para mantener estos números bajos hasta que desaparezcan”, expresó. Finalmente, instó a la población a reforzar las medidas de higiene alimentaria y el consumo de agua segura, recordando que “la salmonella es muy patogénica y tiene un alto poder de transmisión”.