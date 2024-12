El Juez Parisi aseguró que no recibió ninguna coima: "actué a derecho"

Abrieron las audiencias de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la que se evaluarán las acusaciones contra el suspendido, y actualmente detenido, Juez de Garantías 2 del Distrito Judicial Orán, Claudio Parisi, y se determinará si corresponde la destitución.

Después de que el jurado leyera las extensísimas denuncias que presentó el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, en su contra y por las que pidió la destitución, Parisi pidió la palabra y negó todos los cargos.

"No he recibido dinero alguno. Nadie me ofreció. He actuado conforme a derecho y aplicando lógica. En el norte tenemos que resolver con lo que no tenemos. No he hecho mal desempeño de mis funciones", dijo el actualmente detenido juez de Orán y se negó a responder preguntas.

Las audiencias son presididas por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, y cuenta con la participación del Juez de Corte, Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico; los diputados Esteban Amat y Roque Posse; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, y los abogados de la matrícula Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, quienes fueron designados por las Cámaras de Senadores y Diputados.

Las audiencias continuarán con la presentación de pruebas y la declaración de numerosos testigos, y se prevé que el viernes se conozca la resolución.