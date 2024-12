Bagayeo en el norte: “Cambiar las reglas de golpe es imposible”, advirtió Zigarán

Este lunes 9 de diciembre el gobernador Gustavo Sáenz, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich, encabezará la presentación del Plan Güemes en Aguas Blancas con el objetivo de combatir el crimen organizado y recuperar la frontera norte.

En diálogo con Aries, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, contó que el lanzamiento del Plan Güemes ya movilizó efectivos y material de Prefectura hacia la localidad. “El viernes desembarcó Prefectura con móviles y sirenas; la gente se asustó, pensó que se iba a cortar todo”, explicó Zigarán. Aunque el objetivo es combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad, Zigarán enfatizó que no se busca alterar la economía local basada en el bagayeo.

El bagayeo, una práctica común en la zona fronteriza, es crucial para muchas familias. Según el interventor, algunos trabajadores “ganan entre 50.000 y 70.000 pesos por día, realizando múltiples viajes diarios”. Si bien el Plan Güemes busca establecer reglas claras, el interventor aseguró que “de la noche a la mañana es misión imposible cambiar la dinámica”.

Zigarán destacó la importancia de no generar conflictos durante la implementación de las nuevas directrices. “Entiendo las directivas, pero si quieren que salga bien el acto del lunes, no me empiecen a alterar a la gente antes de tiempo”, recordó, agregando que es necesario un trabajo gradual para que la comunidad entienda las nuevas reglas del juego.

El gobernador Gustavo Sáenz ya había transmitido tranquilidad a las familias bagayeras semanas atrás, asegurando que el foco estará en el narcotráfico y no en perseguir su actividad, señaló. “Los narcotraficantes usan a los bagayeros como intermediarios, pero no podemos regular nada que altere la tranquilidad del pueblo, porque aquí todos viven de eso”, concluyó Zigarán.