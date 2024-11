Salta: la deuda de las obras sociales asciende a los $100 mil millones, el 10% por siniestros viales

Este miércoles tomó estado parlamentario el proyecto de ley enviado por el gobernador Gustavo Sáenz para que conductores alcoholizados o bajo el efecto de estupefacientes paguen por sus siniestros viales. La iniciativa faculta al Ministerio de Salud a recuperar los costos de la atención médica en los hospitales públicos.

En Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, fue contundente y apuntó a las obras sociales por la deuda millonaria que mantienen con el sistema público. “Estamos hablando de casi 100 mil millones de pesos anuales que no se están cobrando. Esto pone en crisis a los hospitales, que terminan atendiendo a pacientes con obras sociales sin recibir el dinero”, afirmó.

Sobre esta cifra, el ministro, señaló que aproximadamente el 10% corresponden a “accidentes viales de alcoholizados o bajo los efectos de estupefacientes”.

“La ley está diseñada para que el responsable del accidente, en lugar de los hospitales, se haga cargo del costo médico. No se trata de castigar, sino de garantizar que los recursos se usen donde realmente se necesitan”, explicó Mangione, haciendo énfasis en el impacto financiero que estos siniestros generan en el sistema. “No se trata solo de recaudar, sino de garantizar atención digna y oportuna para todos. El gobernador ha sido muy claro y estamos avanzando firmemente en estas medidas”, defendió.

Sobre la obra social PAMI de los jubilados, el ministro, advirtió sobre el abandono a los afiliados, más cuando se trata de una emergencia. “Al pobre viejo le tengo que colocar una prótesis y no puedo esperar que el proveedor –en Buenos Aires- venga y traiga la prótesis. Estamos colocando del banco nuestro, no nos quiere reconocer y estoy utilizando la prótesis de gente que no tiene recursos”, graficó.

El ministro criticó duramente a las obras sociales por su inacción. “Estamos prisioneros de un sistema cruel. Las obras sociales miran para otro lado y se lavan las manos, enviando a los pacientes al hospital público. Nosotros resolvemos las urgencias en el momento, pero eso nos obliga a usar recursos destinados a los más vulnerables. Es inadmisible que nadie se haga responsable”, sentenció.