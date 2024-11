Emmanuel Macron resumió su paso por Argentina: "No vi a Maradona, no vi a Messi, pero vi a Milei”

Elegante. Con su traje azul perfectamente medido y un teléfono en la mano, el presidente Emmanuel Macron casi que sonríe a cámara mientras le dice a una mujer, que lo escucha a corta distancia arriba del avión oficial de la República Francesa: “No vi a Maradona, no vi a Messi pero vi a Milei”.

Así comienza un video para redes que el mandatario europeo compartió este domingo y que narra la gira sudamericana de la semana pasada, que arrancó en Buenos Aires, siguió por la cumbre del G20 frente al mar de Río de Janeiro y terminó en Chile. “Una semana en América del Sur para defender nuestra agricultura, actuar por el clima y luchar contra las desigualdades, movilizarnos por la paz y la seguridad para todos... ¡al mismo tiempo!”, escribió Macron en un posteo en la red social X.

Macron compartió una pieza audiovisual de casi dos minutos que arranca con la frase sobre las dos estrellas globales argentinas y el presidente del país. Con imágenes tipo documental y un estilo cinematográfico, el video muestra un par de momentos entre Macron y Milei en Casa Rosada en los que comparten comentarios a voz baja y se saludan afectuosamente. “Le dije muy sinceramente y muy claramente al presidente argentino que Francia no iba a firmar tal y como estaba el acuerdo de Mercosur. Y el propio presidente Milei me dijo que no estaba satisfecho con este acuerdo y que no estaba satisfecho con el funcionamiento actual del Mercosur”, se escucha en el video con la voz de Macron en off, mientras se suceden las escenas de parte de su visita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Para Argentina sería muy malo para su reindustrialización y para nosotros sería muy negativo”, completó el presidente europeo sobre las negociaciones que ya llevan casi 25 años sin lograr jamás un acuerdo concreto, más allá del acuerdo técnico político firmado en 2019 sobre el que jamás se avanzó.

El video se completa con imágenes de un Macron distendido de visita por la zona del centro histórico de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, donde conversa en portugués y en español, en camisa arremangada y sonriente, con vecinos del barrio de Cinelandia. Esas escenas se combinan con otras del presidente francés en plena diplomacia durante la cumbre y compartiendo saludos y momentos con otros presidentes entre los que aparece, en un momento, Milei.

La pieza audiovisual cierra con la visita de Macron a Chile, también más distendido de lo que se lo muestra en su paso por territorio porteño. Aunque el registro, hecho con un estilo cinematográfico que aplican las series políticas tipo Succession, omitió quizás el momento más duro del paso del francés junto a su esposa Brigitte a Buenos Aires: el encuentro con referentes de los derechos humanos -entre los que estaba el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel- en la iglesia de la Santa Cruz, donde fueron secuestradas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet junto a un grupo de madres de desaparecidos, todas marcadas por el infiltrado del gobierno, Alfredo Astiz.

El acuerdo fallido entre la Unión Europea y el Mercosur

La ministra francesa de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Silvicultura, Annie Genevard, había asegurado antes del G20 que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no se firmaría en ese evento, con el argumento de que el acuerdo aumentaría las importaciones agrícolas desde Sudamérica, y esto, según los agricultores de ese país, perjudicaría sus medios de vida.

Los agricultores franceses anunciaron protestas a partir del 15 de noviembre, tanto en Francia como en Bruselas y los líderes de los principales sindicatos agrícolas manifestaron su preocupación por la competencia de productos agrícolas más baratos del Mercosur. “Nos oponemos directamente al acuerdo con Mercosur”, declaró Genevard en una entrevista el viernes 8 de noviembre en la emisora de radio francesa Franceinfo.

Macron: “Chile es una potencia marítima”

El presidente de la República Francesa difundió momentos de su reunión con su par chileno Gabriel Boric. El video los muestra casi recostados sobre un mapa de la costa del país trasandino. “Chile es una potencia marítima”, se lo escucha decir al europeo. Sus realizadores audiovisuales también aprovecharon para exhibir la posición del líder de Francia sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y la posición de los países miembros del G20.

“Somos claros, nos encontramos el día 1000 de la guerra de agresión lanzada por Rusia contra Ucrania y sé que ustedes comparten como nosotros la misma preocupación tras las belicosas y escalofriantes declaraciones de Rusia sobre su doctrina nuclear. Este G20 ha traído consigo muchos riesgos, y estoy encantado de que hayamos adoptado una declaración de 20, que es una fortaleza y les muestra que estamos trabajando como grupo. Y contrariamente a lo que muchos piensan, Francia no está aislada y son muchos los que se unen a nosotros, lo que celebro”, dijo Macron.

Con información de Infobae