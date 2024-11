El ex presidente Alberto Fernández presentó en las últimas horas un pedido para postergar su indagatoria en la causa de los seguros, prevista para este miércoles. A través de su abogada en ese expediente, Mariana Barbitta, también reclamó la nulidad de la declaración.

Entre otros argumentos, la abogada defensora planteó que “el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”. Ocurre que Ercolini fue recusado al comienzo del expediente y según la defensa de Fernández esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema.

Además, en un escrito de 34 carillas al que tuvo acceso Infobae, Barbitta planteó “falta de claridad y precisión” de la imputación contra el ex presidente. “Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal sino también en la totalidad de la imputación. En primer lugar, V.S habla de una supuesta “maniobra mancomunada, coordinada y funcional, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos”, sin explicar como sostiene esa afirmación, cuando mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte “imputación”, agrega la presentación.

Fernández tendría que presentarse en Comodoro Py el miércoles 27 de noviembre. En realidad, la declaración estaba prevista para el 20 pero se pasó por un pedido de la Fiscalía. Al día siguiente están citado el broker Héctor Martínez Sosa y su mujer María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente.

La extensa lista de indagatorias incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. De esa manera, las designaciones por parte de los organismos públicos eran, en muchos casos, una pantalla.

El juez acusó a Fernández de tener el control de toda la maniobra, al margen del decreto 823/21, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.

La causa de los seguros comenzó a fines de febrero, tras un artículo publicado por el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa. En marzo, el juez Ercolini realizó decenas de allanamientos en los domicilios de los principales imputados y en más de 100 organismos. En esos operativos, se secuestraron varios celulares y se analizó su contenido. De esa manera se encontraron los mensajes y las fotos que le había mandado Fabiola Yañez a Cantero en 2023.

Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.

Luego de los primeros allanamientos ordenados por el juez, Nación Seguros echó al entonces gerente general Mauro Tanos, al gerente de compras Marcos Eufemio, y al gerente del área comercial, Matías Caselli. Semanas después, también fue apartado D’Angelo Campos de la ANSES.

El viernes pasado, por la cercanía con la fecha de las indagatorias, aparecieron nuevos chats en el expediente. En uno de esos intercambios, entre Cantero y su hermana, aparecieron varias fotos. La imagen más impactante, al menos para el avance de la causa de los seguros, fue tomada dentro de la Quinta de Olivos, en julio de 2021. A la izquierda se ve al ex presidente y a la derecha el que gesticula es el broker. La escena fue retratada en el despacho del intendente de la quinta de Olivos, Daniel “El Gordo” Rodríguez, un hombre de estrecha confianza de los dos protagonistas que ya declaró como testigo en la causa que se inició por las fotos que le mandó Fabiola Yañez a Cantero.

También se encontró una foto donde se ve al empresario posando con una remera blanca que tiene una foto vieja de Alberto Fernández y la leyenda “Mi ídolo”.

En otro de los chats, entre Alberto Pagliano y Sebastián Diaz Bancalari (ex director de Nación Seguros) apareció una amenaza que había recibido el titular de la empresa: “Como esta señor Pagliano, solo a modo de aviso, un director de su empresa (Gustavo Carlos García Argibay) estaría realizando negociaciones incompatibles con su función. Reuniones e intercambios improcedentes con aseguradoras”. El mensaje, según reveló este domingo Infobae, provenía de un contacto desconocido, identificado como “M”, y le llegó a través de la red Telegram. En ese momento, García Argibay era uno de los directores de Nación Seguros. Ahora es uno de los imputados en la causa de los seguros y uno de los primeros citados a indagatoria.

Otro de los nuevos chats, entre Pagliano y una persona identificada como Federico Sánchez, vuelve a exponer las negociaciones que hubo al comienzo del gobierno de Alberto Fernández por la composición del directorio de Nación Seguros. Pagliano quería imponer a Alfonso Dima: “Hablé con Vitobello quien habló con Cafiero y le dijo que lo iba a ver”.

En medio de esa charla, apareció el nombre del hermano del entonces presidente.

- Pagliano: Que venga un tipo honesto sin compromisos ....

- Sánchez: Hay alguno? jjajajaja!

- Pagliano: Seguramente ... el hermano de AF ... no puede por el dto. De los familiares? (sic)

- Sánchez: Creo que no puede

- Pagliano: Si está (Raúl) Garré con este tema proponele Carlos Crosetto, que trabajo con el en la súper y yo lo tengo pensado traer de asesor mío.

