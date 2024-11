Editorial Cara a Cara: "Ya tenemos dos candidatos a la presidencia"

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, a ver, cada uno tuvo lo que quería. La señora Cristina quería un fallo de casación, que termine ya todo esto, a los fines de poder encarar su carrera política. Milei quería irse a Estados Unidos a saludarlo a Trump. Así que, al tontón pirulero, cada cual acá entiende su juego. Ya están los dos candidatos para la presidencia de la Nación dentro de dos años y medio. Ya se eligieron unos a otros, se subieron al ring.

Milei consiguió su objetivo, que la señora Cristina se presente. Y la señora Cristina consiguió su objetivo, era tener una identidad junto con Milei para poder estar de igual a igual. Ahora, esta es la primera vez que se van a enfrentar seguramente, si es que esto se concreta. Porque el señor Milei ganó una sola elección, la ganó con la ayuda del PRO, con la ayuda de la señora Bullrich. Y la señora Cristina Fernández de Kirchner, con ayuda también de otros partidos en algún momento, ganó siempre las elecciones, nunca perdió las elecciones. Por lo tanto, nos encontramos con dos invictos. No creo que salga mucha más gente, o más políticos, a decir quiero ser candidato a presidente de la Nación teniendo a estos dos pesos pesados en el medio.

Ahora, ¿Qué dijo Milei el día martes? No sé si usted lo escuchó. Tuve una presentación de una empresa privada, además se jactó de que va a las empresas privadas cuando hacen algún tipo de inauguración o lo invitan. Porque no está inaugurando ninguna obra pública, entonces él no sale. Quiere decir que si usted señora está esperando que algún día le inauguren la cloaca en el barrio donde vive, o haga alguna obra importante, o haga la obra del puente a vaqueros y venga el presidente a inaugurarlo, le digo que se vaya olvidando. Porque una de las mayores satisfacciones que le da al señor Millet es decir que paralizó la obra pública. ¿Por qué paralizó la obra pública? Porque en la obra pública había mucha corrupción en el gobierno anterior, pero esto ya hace un año, ¿no? Ahora, nunca hizo nada nuevo sin corrupción, porque podía haber seguido haciendo las obras que estaban previstas y no ponerle la corrupción como anexo. Así como tantas otras empresas donde decidió cerrarlas definitivamente y decir, no, porque acá hay corrupción. Y lo hubiese limpiado. ¿No era más sencillo en cambio, de paralizar un país en la forma que lo paralizó?

Es increíble con qué perversidad este hombre se dirige hacia la gente y además con qué satisfacción lo hace el hecho de decir que, obra pública no, no vamos a inaugurar ninguna. Porque la verdad es que no hemos hecho ninguna. O sea, lleva un año ya de gobierno. Además, no está dispuesto a hacerla. Y la frase que él dice, que de ahora en adelante lo que van a hacer solamente van a ser buenas noticias, no sé si a usted recuerda, pero De la Rúa lo dijo una vez en muy primer plano, dijo, de hoy en adelante, todas van a ser buenas noticias. Bueno, así le fue a De la Rúa.

Este hombre no deja pasar la oportunidad de hablar de las pautas. Y no deja de hablar de la casta. Y no deja de consultarlo a Macri, no deja de tenerlo ligado al señor Caputo, ex ministro de Economía del mismo Macri, que lo echó porque no servía. Bueno, ahora es la figurita estrella, o sea, se convirtió de golpe el señor Caputo en una estrella. El señor Sturzzenegher, que trabajó en todos los gobiernos, inclusive en el gobierno militar, parece que para él eso no es casta. La casta es lo que está fuera de su gobierno. Lo que está dentro de su gobierno no tiene nada que ver con la casta.

Cristina Fernández, parece que se veía venir ya esto, porque claro, hace dos meses atrás, que ya los diarios, por ejemplo, el diario La Nación, estaba anticipando el fallo, o sea, un fallo que se iba a conocer recién en la mañana de ayer, hace dos meses atrás que ya lo había publicado La Nación. Ella habló de eso y es cierto lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el peronismo cuando más se lo ataca es cuando más trabaja, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esa frase que decía Perón cuando escuchaba que se peleaban, decía, no, son como los gatos, no se están peleando, se están reproduciendo. O sea, al peronismo esto le vino muy bien todo esto que está pasando, porque en definitiva lo está agrupando, porque si no saben qué, no tienen ninguna posibilidad de llegar nunca más a ser Estado, ¿no?. ¿Usted escuchó el fallo de los jueces? Porque los jueces que dieron el fallo la mañana de ayer, sencillamente fue muy cortito, se esperaba que lean toda la cantidad de páginas que eran imposibles de leer. ¿Cuál fue la resolución final? Era un fallo que ya lo conocían todos. Ahora, claro, esto no termina acá. Esto ahora tiene que pedir permiso para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahí entrará en otro trámite que puede llevar dos, cuatro, seis años.

Milei cumplió el sueño. En su gobierno, Casación le dio seis años de prisión a la señora Cristina Fernández de Kirchner y le dice que no puede actuar nunca más en política. Esa es una primera toma de lo que va a pasar dentro de unos años. La segunda, y ya está en Estados Unidos, seguramente va a aparecer con alguna foto con Donald Trump, va a aparecer con algún video y ya le dijo por teléfono, según él mismo cuenta, que era su Presidente preferido. Que no nos sigan prefiriendo más porque nos van a seguir dando guita y vamos a seguir debiendo plata hasta el día del juicio final, porque es lo que nos pasó cada vez que el Fondo Monetario Internacional nos entregó plata. ¿En qué la gastaron? La verdad que todavía está vivo Macri como para preguntarle, ¿en qué gastaron la plata que le dieron? ¿Dónde la pusieron? ¿A qué banco se la entregaron? Porque nosotros la verdad que no la vimos ni pasar. Cada vez que nos entrega plata el Fondo Monetario Internacional estamos peor que antes.

La señora Cristina Fernández no fue a la audiencia, los abogados de ella tampoco fueron, no tenían obligación de hacerlo. Ella sí fue ayer a dos lugares. Estuvo en Merlo y después se fue al Instituto Patria. Esto hizo en el día de ayer. Y ahí en Merlo, en la presencia de 400 mujeres, hizo una pequeña alocución. Dijo que tiene un proyecto de país. Les estoy presentando en este momento, a la candidata a Presidenta de los argentinos por el Partido Justicialista, a la señora Cristina Fernández de Kirchner, en las próximas elecciones presidenciales. El otro se encuentra en Nueva York recibiendo las felicitaciones de Trump, que a su vez Trump tiene muchas más causas que las que tiene Cristina. Lo que pasa es que la Constitución de Estados Unidos permite que aunque sea estando preso, igual se puede ser presidente del país. Así que mire qué sencillo que es. Milei está con un delincuente mayor, porque, en definitiva, una de las cosas que está acusado, y la Justicia de Estados Unidos no tomó ninguna resolución, es por la toma del Capitolio cuando perdió las elecciones. Esos son los amigos de nuestro Presidente y acá tenemos que estar en esta lucha y pelea permanente que va a ser ya por tres años más.

Ya está planteado que van a ser los dos candidatos que van a dirimir el poder dentro de cuatro años.

Le digo que tenemos para esta noche el señor Jorge Villazón. Es un periodista que hace muchos años que está en Salta y fue uno de los primeros periodistas que dijo que era periodista militante. Lo ha sido y lo sigue siendo. Y vamos a hablar con Claudio Del Plata. Vamos a ver qué hace la izquierda al respecto. Porque la verdad que quedan muy pocos candidatos ya como para presentar. En Salta ni hablar. Para hoy habíamos invitado a la oposición, cuesta tanto trabajo encontrar a la oposición en Salta, que ni les cuento."