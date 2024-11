Nación prepara las elecciones con PASO, pero busca eliminarlas en el Presupuesto

El terreno en el Congreso aparece escarpado para los planes del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes de fin de año. Mientras aumenta la resistencia de los opositores -incluso dialoguistas-, el Ejecutivo empezó a delinear los preparativos para las elecciones de 2025 con la hipótesis de que se celebrarán las primarias de manera habitual. Sin embargo, la semana que viene intentarán modificar el texto de la ley de Presupuesto para incluir la supresión de esa instancia, con el argumento de que esos fondos electorales podrían derivarse a otras áreas sin perjudicar el equilibrio fiscal.

Ayer estuvieron reunidos largamente en las oficinas de Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, el vicejefe del área, Lisandro Catalán, la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar, y la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, para organizar el cronograma electoral, con PASO incluidas. Terminaron de delinear un documento “provisorio” con las fechas, que se confirmará o modificará una vez que el Presidente llame a elecciones.

“Estamos obligados a hacerlo así, con las PASO. Los tiempos de la organización de las elecciones corren igual”, dijeron en la Casa Rosada. Mientras la eliminación de las Primarias se debate en el Congreso, en Gobierno trabajan con la premisa de que están firmes.

Según el cronograma provisorio, al que tuvo acceso Infobae, las PASO se realizarían el domingo 3 de agosto, y las Generales el 26 de octubre. Sin embargo, para oficializar estas fechas resta que el Presidente llame formalmente a las elecciones: tiene tiempo hasta 90 días antes, pero en Gobierno avisan que probablemente lo haga bastante antes, sin dar mayores precisiones.

La eliminación de la PASO quedó atada al debate por el Presupuesto desde que el Gobierno, frente a las resistencia inicial de los otros bloques, propuso que los fondos que se exigen para financiar a las universidades -unos 2 billones de pesos- se obtengan del recorte de esa instancia electoral (que, según calculan, le cuesta al Estado 50 millones de dólares por año). “Estamos muy firmes para la propuesta, pero estámos empantanados. A los partidos no les está gustando mucho la idea”, dijeron desde La Libertad Avanza en Diputados.

En la Casa Rosada se mostraron más optimistas y aseguraron que la semana próxima, en debate en comisión, intentarán incluir en el texto del Presupuesto la eliminación de las primarias, con la justificación de que podrían derivar esos fondos al área educativa. “Todo va a depender de eso”, sostuvo un funcionario del círculo de Javier Milei.

En el entorno del Presidente dan por sentado que el PRO, principal aliado con la mayor cantidad de bancas, respaldará. “A ellos les conviene, les evitaría tener que competir con nosotros en la Ciudad”, deslizaron en Balcarce 50, mientras Karina Milei, presidenta del recientemente creado partido LLA amenaza con presentar candidatos propios y obligar al oficialismo local, que lidera Jorge Macri, a competir con la principal fuerza nacional.

Sin embargo, en las filas de Mauricio Macri adelantaron que no están convencidos. Y deslizaron que, en todo caso, favorecerían la supresión de la obligatoriedad (llaman “PAS” a la contrapropuesta). Además, desde un punto de vista político más amplio, el fundador del partido amarillo viene dando señales de alerta y amenaza con condicionar el habitual acompañamiento de PRO a las iniciativas del Gobierno a un acuerdo político más explícito.

El debate de la ley de leyes, además, está empantanado. La reunión en comisión que estaba prevista con una presentación del titular de Salud, Mario Lugones, fue postergada. Y los partidos más duros, como la UCR no dialoguista, Unión por la Patria se muestran renuentes a respaldar la ley de leyes tal y como la envió el Ejecutivo. Todo indica que el Gobierno se verá obligado a negociar exhaustivamente con el PRO y con fuerzas provinciales, como con los vetos que Milei estuvo cerca de ver derribados.

En la UCR se muestran muy firmes. “Nunca recibimos una oferta formal”, dijeron en el ala que preside Maximiliano Abad, en referencia a la oferta de fondear la educación con el dinero que no se use para las PASO. “En todo caso, no es responsabilidad de la oposición encargarse de decidir de dónde salen los fondos del financiamiento universitario, sino del Estado Nacional. Lo dice la Constitución”, dijo un diputado nacional de la UCR.

Entre los correligionarios deslizaron que, en este caso, votarán de acuerdo a los lineamientos de los gobernadores de sus provincias. “No hay ley que afecte más a las provincias que la ley de Presupuesto. Acá los tenemos que escuchar a ello”, dijeron en esa tribu.

Esta semana, Milei recibió a los mandatarios radicales en la Casa Rosada para escuchar sus reclamos y asegurarse los apoyos de sus legisladores para la ley de leyes. Sin embargo, hablaron escuetamente del Presupuesto y sólo abordaron con cierta profundidad el reclamo por la eliminación del impuesto a los combustibles. A la salida, los gobernadores que hablaron se mostraron renuentes a hablar del Presupuesto.