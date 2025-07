Francos no volverá al Senado para completar su informe de gestión

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que no se presentará este miércoles en el Senado para completar el informe de gestión que empezó a presentar el jueves de la semana pasada, y quedó interrumpido cuando se retiró del recinto porque una legisladora lo trató de "mentiroso".

Francos se comunicó este lunes con la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y le informó que no acudirá al Congreso tal como estaba previsto. La sesión informativa, que había pasado a un cuarto intermedio, estaba convocada para las 11 con el objetivo de que siguiera respondiendo preguntas de los senadores.

"Yo no voy al Senado para que me falten el respeto, porque yo soy respetuoso con todos. Que en un lugar institucional, como ese una diputada se exceda en su calificación, yo creo que no tiene ningún sentido", afirmó Francos este domingo a Radio Rivadavia.

Allí adelantó que este lunes se comunicaría con el Senado para informar si se presentaría o no a la sesión. Consultado sobre si volvería al recinto, respondió: "Bueno, no se los quiero decir a ustedes antes que al Senado", dando a entender que no acudiría.

El conflicto se originó durante la sesión especial del jueves cuando la senadora fueguina Cristina López, de Unidad Ciudadana, cruzó a Francos mientras respondía consultas de los legisladores. "Leí muy atentamente las respuestas que nos mandó y debo decirle que es un mentiroso", afirmó.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, la interrumpió y expuso el malestar de Francos, quien ya había dejado el recinto: "El jefe de Gabinete me manifestó que está disconforme con su palabra". López le respondió: "Que se vaya, no hay problema. Nunca dan la cara".

Tras abandonar el recinto, Francos explicó su posición en X. "Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes", sostuvo, y cuestionó "las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar".

