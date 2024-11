"Aerolíneas Argentinas regalada es cara, así como está ningún privado se va a hacer cargo".

Franco Rinaldi, analista político nacido en Salta, pero radicado en Buenos Aires, quien suele brindar su lúcida opinión sobre temas candentes en la pantalla chica nacional, en diálogo telefónico con Pasaron Cosas se refirió a la controvertida discusión que polariza a la sociedad por estos tiempos, la de la privatización de Aerolíneas Argentinas que ya obtuvo un dictamen favorable en la Cámara de Diputados del Congreso nacional-



"Lo conté en el plenario de Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada. La situación de Aerolíneas es de quiebra total, solo por estar bajo ley de expropiación sancionada desgraciadamente en el Congreso en 2008, es que se libra de que se aplique la 19550, que es la que se aplicaría a cualquier otra sociedad anónima en la Ley de Sociedades, y habría que decretar la quiebra y disolución de sociedades. Cuando dicen que quieren desguasar Aerolíneas, que ya tienen el comprador, es todo chamuyo, todo guitarreo, del mismo modo que cuando hablan de la soberanía de los cielos, cuando hablan de la emoción, del país, eso es todo guitarra, esos tendrían que ir a la Casona, ahí estarían bien. Aerolíneas Argentinas es una empresa totalmente deficitaria, el promedio de déficit de los 16 años que lleva bajo control estatal está alrededor de los 550, 600 millones de dólares; tiene superpoblación de personl; tiene una desinteligente programación de rutas y de flotas", expresó con elocuencia el licenciado en Ciencias Políticas de la UBA.

"No hay por qué mantener a la compañía aérea de bandera, porque las compañías privadas pueden cumplir perfectamente todos los destinos que cubre Aerolíneas sin que lo tenga que pagar un montón de gente que ni siquiera tiene la posibilidad de subirse a un avión. Aerolíneas Argentinas es déficit, y a ese déficit lo pagamos con impuestos. Eso es totalmente injusto y totalmente desigual, y totalmente irracional que lo tenga que pagar el común de la sociedad, sobre todo cuando la industria aerocomercial hace más de dos décadas aprendió a ser superavitaria, sustentable y a no necesitar de la teta del Estado. Si mañana el Gobierno nacional consiguiera un privado que se haga cargo del despelote que es Aerolíneas Argentinas, yo creo que no va a pasar, a menos que el Gobierno decrete una quiebra y haga una reestructuración profunda y forzosa de la compañía. Así como está, regalada es cara, ningún privado se va a hacer cargo", se despachó Rinaldi en diálogo con Fedra Aimetta.

El analista también se refirió al argumento que sostiene que Aerolíneas es una empresa solventada por todos, pero a cuyos servicios cada vez son menos los que acceden, para sostener su posición a favor de la privatización de la empresa aérea.

"¿Te parece que los pobres en Embarcación, en el norte, tengan que poner plata para que la clase media alta de la Argentina, de los grandes centros urbanos, puedan viajar a Punta Cana? Es injusto. La conectividad sí está garantizada, pero porque los destinos domésticos no son deficitarios. Aerolíneas gana plata volando solo adentro del país, pero pierde en los destinos que tiene competencia. La competencia garantiza la competividad, ¿cuál es el problema de que la haya? La superpoblación de personal encarece el servicio de Aerolíneas, que tiene entre 4 y 5 mil empleados que no necesita. También lo encarce la cantidad de aviones que tiene, que no necesita, y la cantidad de rutas que están pésimamente mal diseñadas, programadas y ejecutadas, de acuerdo a criterios que no son los de una compañía aérea", ahondó en su concepto.

"En Aerolíneas abren rutas por abrir, rutas que no tienen demanda y no necesitan, y eso les hace agujeros enormes a la empresa. Yo creo que el Gobierno está bastante decidido a no seguir bancando más el problema de Aerolíneas, porque además le provoca un déficit en dólares muy grande. Si un privado quisiera hacerse cargo de Aerolíneas, yo al Gobierno le haría un monumento. La experiencia me enseñó que el sector privado maneja y emplea mucho mejor los recursos para la industria aerocomercial que el Estado", aseguró Franco Rinaldi.

"No es justo que un país con un 50 por ciento de pobres tenga que financiar una compañía a la que accede un sector muy chiquito y acomodado del país para que puedan darse los gustitos para volar a Miami. Los precios de cabotaje de Aerolíneas son carísimos porque no hay competencia. El Estado se preocupó siempre en cubrir las ineficiencias de un sector, y las pagamos todos", concluyó el analista político.