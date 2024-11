Para Felipe Biella, la eliminación de las PASO “deteriora la democracia”

“Las paso son una herramienta fundamental para asegurar la participación ciudadana” sentenció el presidente del partido Salta Independiente, Felipe Biella.

En ese sentido, el presidente aseguró que el sistema de primarias funciona como ordenador de los procesos internos y de los espacios opositores y, afirmó que “no se explica cómo, el gobierno logró el 70% de apoyo en diputados y el 95% en senadores”.

Según el presidente del partido, “el gobierno abusa de todas estas trapisondas para imponer el voto electrónico a pesar de ser un sistema poco confiable y en el que la gente no cree”.

En ese sentido, “la boleta única de papel no costaría ni el 10% de lo que se gasta para el voto electrónico. Si se quiere ahorrar, que no sea deteriorando la democracia. Cuando se terminan las elecciones, una persona pasa los chips por la máquina y no hay forma de controlar que en la pantalla sale lo que se votó” sentenció Biella.

Por último, el presidente reafirmó la solidez del partido Salta Independiente, haciendo eco en el profesionalismo y transparencia de sus integrantes.