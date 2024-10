Tragedia en Villa Gesell: En Salta destacan los controles en las construcciones

El martes, alrededor de la 01:00 de la madrugada colapsó la estructura principal del Apart Hotel Dibrovnik, en la ciudad de Villa Gesell. Al momento se detuvo a cuatro personas, un hombre de 84 años falleció, se rescató a una mujer de 79 años quien permanece internada, y oficialmente se busca a tres desaparecidos, aunque cuando sucedió el colapso, eran de 7 a 9 personas las que se encontraban en el lugar.

El hecho generó conmoción y puso en alerta sobre el control de las edificaciones de altura. Cabe mencionar que desde Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos de Villa Gesell se informó que, en agosto, la municipalidad había paralizado una obra en la parte trasera del edificio por falta de autorización, y se sospecha que se habrían llevado a cabo otras tareas no autorizadas.

En diálogo con Aries, el subsecretario de Control Urbano de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola Morosini, llevó tranquilidad a los vecinos sobre alguna situación, este tipo, que pueda suceder en la ciudad. En tal sentido, contó que son más de 40 inspectores los que están abocados al control de las obras mayores, en edificios de altura, como obras menores.

“Nuestra oficina se dedica exclusivamente a hacer el control. Hoy en Salta tenemos 63 edificios en obras las cuales tienen inspecciones cada 15 días”, subrayó el funcionario.

Sobre el procedimiento, Viola Morosini, detalló que se da inicio con un proyecto firmado por un profesional, el plano de estructura y de electricidad que pasan por los Consejos Profesionales COPAIPA y de Arquitectos, y una vez ingresado a su área se verifica.

“En Salta se trabaja muy bien, los profesionales tienen conciencia de que estamos en zona sísmica cuatro y no pueden jugar con esto”, subrayó. Si bien, el funcionario municipal no descartó que pueda suceder algo similar a lo que aconteció en Villa Gesell, aseguró que se ponen todos los esfuerzos para que no pase. Eso sí, contó que en su labor y la de los inspectores se encuentran con situaciones como el impedimento en el ingreso a las obras, se multa y ante el incumplimiento se acude a la justicia. El subsecretario contó que hubo casos puntuales en los que se paralizaron obras, pero ninguna de las mismas llegó a ser habitada ya que “son muchos los pasos que deberían pasar ilegalmente para que un edificio que se construyó mal sea habitado”, remarcó.

Finalmente, el subsecretario de Control Urbano instó a los vecinos a realizar las denuncias. “Cuando hay humedad o alguna patología que haga sospechar que algo está ocurriendo hay que denunciar. En ese momento vamos y determinamos si hay algún riesgo”, completó.