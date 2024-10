Horas previas al paro, Pablo Biró cruzó a la oposición: “Siguen viviendo en Narnia”

En la previa al paro de transporte de este miércoles, que afectará a trenes, aviones, camiones y barcos, el sindicalista del gremio de pilotos, Pablo Biró, cruzó a la dirigencia política: "Siguen viviendo en Narnia".

"Lejos de preguntar qué hace la CGT deberían estar preguntándose qué hace la política mirándose el ombligo en internas palaciegas, el radicalismo y el peronismo, que parece que parece que vivieran en Narnia", apuntó.

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente radical defendió el rol de la central obrera y apuntó contra la oposición: "La CGT le clavó dos paros a este Gobierno apenas empezó con las políticas de atropellar a todo el movimiento obrero, pero después resulta que el Congreso le permitió que siga vigente el Decreto 70/2023 y le votó la Ley Bases".

"En un contexto donde están cagando a palos y gaseando a los jubilados, donde se están llevando puesta la salud pública, la educación, las universidades, las organizaciones sindicales, las pymes... El hecho de que los dirigentes sigan viviendo en Narnia... Hace falta un planteo más serio que echarle la culpa a la CGT", arremetió.

La medida de fuerza convocada por la Mesa Nacional de Transporte, se da en un contexto de creciente tensión laboral y social, en respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei que incluyen el aumento en las tarifas de transporte tras la eliminación de subsidios.

A pesar del paro nacional de transporte, la mayoría de las líneas de colectivos continuarán operando, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos en el AMBA para este jueves 31 de octubre, luego de no llegar a un acuerdo salarial con las empresas del sector.

Consultado por la decisión de la UTA, Biró evitó realizar una valoración y se limitó a aclarar que "cada uno tiene su autonomía y ve la foto", aunque reconoció que "el movimiento obrero está muy dividido".

"No le podés pedir al sindicato del petróleo por ejemplo, que con Vaca Muerta están viviendo un veranito, que paralicen las actividades por un tema puntual en Aerolíneas, así como no me podés pedir a mí que me junte con los pilotos y paralice porque hay un conflicto con los neumáticos", ejemplicó.

Respecto de una convocatoria generada por la CGT, Biró destacó: "El paro general es mucho más político y es una interpelación real a los gobiernos de turno".

"Si yo fuera secretario general (de la CGT), hoy estaríamos en comité de confederales decidiendo ir a medida de fuerza, pero es cierto que la política permitió que estemos donde estamos. Antes de echar culpas al movimiento obrero, la política debería dejar de jugar a ver si se parecen más a Aíto de la Rúa y estar en Narnia, tratando de lijar a Axel (Kicillof) o al radical de turno, y ocuparse de la gente", sentenció.

Además, consideró que los dirigentes políticos de todo el país "tienen una crisis de valores y una crisis de representatividad".

En otro tramo de la entrevista, el sindicalista de advirtió que "no es una pavada afanarse la línea aérea de bandera" y dijo tener "muy poca expectativa" de que en la Cámara de Diputados no le den luz verde al proyecto del Gobierno para privatizar a Aerolíneas Argentinas.

"Va a pasar caminando. Ya en los '90 compraron diputados, ahora tenés héroes. Van a comprar voluntades. A uno le nombran a la prima embajadora, a otro le dan un Registro del Automotor. No es nada nuevo, fue la Banelco en su momento. Caminando va a pasar esto en el Congreso", enfatizó Biró, quien dijo haber sido seguido "por vehículos sin patente".

Acto seguido, el dirigente gremial arremetió: "Esta gente no tiene ningún límite. Está claro que es condicionar al dirigente para ir por los derechos de sus representados. Se encontraron con una pared porque a mí no me van a doblar. Por más que me aprieten todo lo que me aprieten, lejos de evitar dar la pelea recién estoy entrando en calor. Estos pibes creen que es una pavada afanarse la línea aérea de bandera".

"Nos están empujando a un conflicto profundo en verano para forzar que también pase en el Senado. Esto es de manual", alertó.