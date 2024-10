Evo Morales hizo responsable del ataque que sufrió al presidente Luis Arce

En comunicación con Minuto Uno, Morales manifestó que Luis Arce, quien fue su ministro de Economía, está detrás de un plan para eliminarlo a él y a su partido, el MAS-IPSP; y declarar al país en quiebra para que vuelvan las transnacionales para hacer negocios con el litio de Bolivia.

También acusó a Arce de haber traicionado a su partido y a su electorado y sostuvo que su Gobierno está atravesado por la corrupción, mala gestión y protección al narcotráfico.

"Estamos viviendo en tiempos peores que con las dictaduras militares. Lo que quiere el gobierno es inhabilitarme como candidato pero legal y constitucionalmente estoy habilitado para candidato a presidente. Intentan quitarnos el MAS–IPSP, pero como no pueden quieren proscribirlo. Nosotros recuperamos la democracia para que lucho recuperara la economía, pero en vez de eso la hundió", expresó el exmandatario.

"Hay riesgo que los organismos internacionales declaren Estado en crisis. Si es así vuelven las transnacionales. El Gobierno trabaja para las transnacionales. Ya conocemos sus negocios con el litio. Quieren declarar Estado en quiebra, eliminar al MAS–IPSP y eliminar a Evo Morales", agregó.

Morales contó que desde el 2021 Arce viene trabajando en un plan para acabar con él y dijo que el actual Presidente se convirtió "en enemigo del movimiento indígena, de la revolución democrática y cultural".

"Como en tiempos del golpe de Estado, cuando intentaron esa vez proscribir al MAS-IPSP y proscribir a Evo, ahora la historia se repite. El MAS-IPSP es el movimiento más grande la historia de Bolivia, es único en el mundo porque ha sido parido por el movimiento indígena. Somos objetos de amenaza, nuestro delito es ser indígena y haber cambiado la historia de Bolivia. Es una persecución política, no quieren que vuelva", puntualizó.

Además señaló que no es la primera vez que recibe amenazas. "El diputado Cuellar, de Arce, dijo que si Evo no quiere salir en cajón de la ciudad de El Alto, que suspenda su proclamación". También denunció amenazas en las que le decían que "festeje muy bien sus cumpleaños número 65, tal vez no lo vuelva a festejar nunca más" o "Casi matamos a uno. La próxima semana lo vamos a lograr con todo. Sus días están contados. Matar es hacer patria".

Morales indicó que Bolivia está atravesando una fuerte crisis económica que incluye falta de combustible y aumentos en la canasta básica familiar. El 17 de septiembre hicimos una marcha por Bolivia. Una marcha impresionante, hubo más de 3 millones de bolivianos. Fue una marcha pacífica para que el gobierno atienda las demandas económicas. Después de la marcha tuve 9 procesos, igual que en tiempos del golpe de Estado", remarcó para luego comentar que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, planificaron una intervención militar en lugares donde el pueblo está movilizado pidiendo atención a las demandas económicas.