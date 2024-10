La disolución de AFIP no modifica impuestos

El Gobierno anunció este lunes la disolución de la AFIP y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es así que los ciudadanos empezar a preguntarse que ocurriría con los impuestos que pagan mensualmente y, por Aries, la vicepresidente de la Federación de Graduados en Ciencias Económicas, Hermosinda Eguez, aseguró que “la medida es para para reducir la estructura interna, hacerla más eficiente y que su función sea menos costosa para los contribuyentes”.

Entonces, los impuestos tributarios no se verán afectados a pesar de haber sido una promesa de Javier Milei durante su campaña electoral. “Cuando asumió, Milei dijo que tenemos demasiados impuestos, creo que el número se acerca a los 150 y muchos de ellos no recaudan. Con esto no se saca ninguno por que la derogación de impuestos debe pasar primero por la Cámara de Diputados” sostuvo Eguez.

“Está muy bien que se analice la estructura tributaria” valoró y agregó que “los sueldos que se cobraban por niveles jerárquicos eran fuera de la realidad y con esto se va a revisar también a quienes ingresaron de forma irregular”.