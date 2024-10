Milei: "La tecnología genera empleo, pero los políticos buscan controlarlo"

En su intervención en el cierre del Tech Forum Argentina 2024, celebrado en el Hotel Libertador el sábado, el presidente Javier Milei agradeció a las autoridades del evento por la organización y destacó la importancia de la tecnología en el crecimiento económico. "Es un orgullo para mí, siendo un férreo defensor del capitalismo de libre empresa, poder dirigirme ante un público que apuesta diariamente a descubrir nuevas y mejores soluciones para nuestros problemas cotidianos", afirmó al iniciar su discurso.

Durante su exposición, Milei defendió el concepto de "destrucción creativa", refiriéndose a la capacidad de la tecnología para generar innovación a pesar de los temores que puedan surgir. "No hay que tenerle miedo al progreso tecnológico. Se van a destruir empleos, pero se van a crear nuevos", expresó. En este sentido, aseguró que el temor a la pérdida de trabajos es infundado y recordó que, si los luditas —quienes destruían telares en el siglo XIX— hubieran tenido razón, "la tasa de desempleo en el mundo sería del 87.5%".

El presidente criticó a los políticos por buscar controlar la tecnología a través de regulaciones, señalando que el verdadero problema no es la innovación, sino las restricciones que se imponen. "A los políticos les gusta el control y no les gusta la flexibilidad. El problema no es la tecnología, el problema son los políticos", afirmó de forma tajante, sugiriendo que la flexibilidad en el mercado laboral es clave para que el progreso tecnológico no afecte negativamente a los trabajadores.

Finalmente, Milei hizo un comentario controvertido al referirse a la teoría económica que, según él, no está preparada para manejar los rendimientos crecientes que genera el progreso tecnológico. "La teoría económica no está desarrollada para contemplar estos eventos, y consecuentemente, cuando ven rendimientos crecientes, los políticos quieren regular", explicó. Además, asoció las ideas de regulación con la izquierda política, concluyendo de forma provocadora: "No se equivocaron los que le pusieron siniestro a la izquierda".