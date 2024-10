El arte de maternar: “Hay que ampliar la concepción para todos los que cumplen la función”

En proximidad al Día de las Madres, en diálogo con ‘Estilo Desafío’ por Aries, la psicóloga Sandra Latorre reflexionó sobre el “arte de maternar” atravesado por los “cambios en la conceptualización o a la connotación que trae el ser madre en estos tiempos”.

“Cuando hablamos de maternar tendemos a asociarlo con la figura femenina y en realidad estamos hablando de una función. Hablamos de cuidar al otro y de proveerlo desde un espacio muy particular de nosotras”, expresó.

La profesional también señaló que ante las presiones sociales los roles de maternidad y ser mujer se perciben por separado “como una canilla monocomando”.

“Culturalmente hemos sido enseñadas para inhabilitarnos como mujeres cuando empezamos a pensar la función de maternar, y en realidad la posibilidad de maternar surge cuando tenemos previamente integrada a la mujer que llevamos dentro”, señaló.

En ese sentido advirtió sobre “mujeres que se auto rechazan porque no tienen el deseo de ser madres”, como así también la existencia de casos donde se “cumple la tarea de maternar con sobrinos, con los hijos de su pareja o docentes en instituciones al cuidado de niños”.

“Estamos bombardeados por la maternidad como disparador y no todos tenemos una buena internalización del vínculo con la figura materna. Hay mamás que no están, que fallecieron, hay historias de frustración en relación a la maternidad y todo esto se activa en estos días. Me parece que es un buen momento para conversar acerca del arte de maternar ampliando la concepción no sólo rol de la mamá biológica, sino a todas esas personas que cumplen la función”, insistió.