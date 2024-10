Algunos intentos se realizaron en la primera mitad del año legislativo y el propósito es cerrar el ciclo con la sanción de algunas normas que apunten hacia ese fin.

Con señales cada vez más nítidas de inquietud social en torno de la incertidumbre que genera el panorama laboral, desde distintos ámbitos se están realizando propuestas pero también planteando demandas para evitar que los problemas se agudicen. El próximo martes, la En el marco de un proceso de cambios significativos, el país avanza hacia una reforma laboral estructural. tratará de retomar una rutina de trabajo, que fue interrumpida en agosto pasado por presión del sector sindical. En ese ámbito se acumulan iniciativas sobre un amplio abanico de propósitos, especialmente aquellos que pretenden lograr la actualización normativa.

Sin una reforma de ese tipo no se encuentran posibilidades de romper la inercia del estancamiento en la creación de fuentes de trabajo. “El que tiene que generar el empleo no es el Estado, es el privado", es lo que señaló Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Fue uno de los planteos que un panel de mandatarios hizo en el marco del Sexagésimo Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, el encuentro empresarial más encumbrado que anualmente se realiza en el país. Desde el miércoles está analizando distintos aspectos de la realidad nacional bajo el lema “Si no es ahora, cuándo: transformar, invertir, sostener”.

Uno de los documentos de trabajo que se presentó en el encuentro que reúne a más de mil participantes describe al mercado laboral argentino integrado por 22 millones de personas económicamente activas, de las que 2 millones están desempleados, 7 millones son trabajadores informales y 3 millones son cuentapropistas registrados, especialmente como Monotributistas de las categorías más bajas. A ellas se suman 4 millones de empleados del Estado. Sólo 6 de 22 millones de la fuerza laboral son trabajadores en relación dependencia en empresas privadas con derecho a una negociación colectiva de condiciones laborales y salariales y con representación sindical, cuya dirigencia hace gala del ejercicio de privilegios.

“El Estado exitoso es el que genera empresarios cada vez más potentes”, es lo que se escuchó decir a los gobernadores que integraron el panel federal del Coloquio de IDEA, que será clausurado este viernes por el presidente Javier Milei. Con seguridad que la dirigencia sindical, ocupada en este tiempo por no perder los favores del poder -por lo tanto obligada a sostener una posición ambigua frente a una gestión que no la aprecia- tendrá que participar activamente de las reformas que parecen inevitables.

En la reunión que se realiza en la ciudad atlántica de Mar del Plata, los representantes de las principales compañías del país buscan modos de mejorar la productividad con el declarado afán de concretar el desafío de una Argentina competitiva. De allí el pedido de reformas de la Ley de Contrato de Trabajo para una mayor adaptación a los cambios en materia laboral y modificaciones en la jornada de trabajo. También se está demandando el abandono de prácticas de protestas lesivas para las empresas, como los bloqueos.

Frente a este panorama, el camino que debe transitarse es el del diálogo. Es demasiada larga la historia de confrontaciones inconducentes.

Salta, 18 de octubre de 2024