El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, en Aries, criticó fuertemente la decisión del juez de Garantías de Orán, Raúl López de otorgar prisión domiciliaria al ex intendente Alfredo “Conejo” Martínez, calificando la medida como “poco seria y arriesgada”. Zigarán manifestó que la ubicación del domicilio de Martínez representa un riesgo evidente de fuga. “El fondo de su casa queda a 150 metros del río. Hace un pique, se tira al río y ya no lo tenemos más entre nosotros”, afirmó.

El funcionario señaló que la decisión del juez refleja una falta de comprensión sobre la situación. “El juez no entendió nada de lo que está pasando. Si estamos procesando o investigando a otros que hicieron lo mismo, ¿por qué a Martínez se le concede la domiciliaria? No tiene sentido”, expresó, agregando que esta medida debería haberse evaluado con más cuidado para evitar posibles complicaciones en la causa.

La polémica alrededor de la situación de Martínez se ha intensificado por las tensiones internas dentro del Concejo Deliberante. Según Zigarán, existe una rivalidad entre los aliados del ex intendente y el actual presidente del Concejo, quien asumió y reemplazó a todo el gabinete de Martínez. “Hay una interna que tendrán que resolver. Algunos se sienten intimidados y corren versiones de un lado y del otro, pero a mí particularmente no me afecta”, indicó.

Para concluir, Zigarán reiteró su desacuerdo con la medida. “Me parece completamente desacertado y desubicado lo que hizo el juez López. De última, hubiera pedido otro domicilio alternativo, pero no uno a tan solo 150 metros del río”, criticó. “Es una decisión que pone en riesgo todo el proceso, y honestamente, no me parece nada acertada”, sentenció el interventor.