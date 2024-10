El Narcotráfico en Salta “es producto de un estado que se retira” según Urtubey

La provincia de Salta está siendo noticia por la notoriedad que tomó el narcotráfico por los casos del Intendente de Aguas Blancas, el conocido narco traficante “Gringo” Palavecino y sus posibles relaciones con la política.

En ese sentido, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sentenció que “hay que ser inflexibles frente a cualquier situación que infrinja la ley. No podemos transar con esas prácticas”.

Adentrándose un poco más en el tema, Urtubey aseguró que “el problema es que necesitamos seguir fortaleciendo la seguridad en la frontera y no es dependencia de la provincia sino de Nación”.

“Estamos sufriendo las consecuencias de un estado que se retira y no solo no hay políticas represivas en términos de control, sino que tampoco hay incentivos o alternativas que incentiven la actividad de la gente para que no terminen siendo funcionales al narcotráfico” justificó.

Y, por último, el ex funcionario afirmó que si el destino nacional no toma un cambio de rumbo, las provincias son las que van a seguir visibilizando problemas cada vez mayores.