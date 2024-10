“Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, los nuevos chats entre Fabiola y Alberto

En el marco de la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, se conocieron nuevos chats entre Fabiola Yañez y el ex mandatario que revelan cómo fue su vínculo una vez que todo se hizo público. Las conversaciones son recientes y forman parte del expediente. “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, se queja Yañez en un mensaje.

Según pudo saber Infobae, Fabiola presentó ante la Justicia una copia certificada de los mensajes que se encuentran en su teléfono. Se trata de una acción de la ex primera dama luego de negarse a entregar su celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid, que había sido convocado para el trámite, a través de un acuerdo de colaboración, con el fin de extraer la información que se encuentre en el dispositivo, debido a que Yañez no quiere volver al país.

Una parte de esos chats fueron revelados en el programa Somos Buenos de TN. La conversación ocurrió en agosto de este año, justo cuando salió a la luz la denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente. “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”, le dijo Fernández el 3 de agosto —unos días antes de que se presente formalmente la denuncia— y continúa: “Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

De acuerdo con los mensajes, se puede observar que la preocupación del antiguo mandatario va en aumento conforme los supuestos hechos de violencia se hacían públicos. “De Clarín lo llamaron a (Juan Pablo) Fioribello —abogado de Yañez—. Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella —presumiblemente, María Cantero— y el marido”, le dijo a quien fue su pareja.

Frente a esto, Yañez responde: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”. La ex primera dama continuó con sus reclamos y sostuvo: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.

Yañez presentó la denuncia contra su ex pareja el 6 de agosto luego de que la Justicia encontrara una serie de mensajes en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. El fin de semana anterior, el diario Clarín reveló la existencia de fotografías, audios y textos que confirmarían varios episodios de violencia.

En los días previos a la presentación judicial, existieron estas comunicaciones entre los protagonistas, por lo que una de las figuras que aparece en la causa es la de hostigamiento. “Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo Yañez a su abogado Fioribello, luego de comunicarse con el juzgado desde Madrid, tal como pudo saber este medio.

De hecho, ese mismo día, Fernández volvió a hablar por mensaje con ella. En esa oportunidad, compartió recortes de la periodista Silvia Mercado en los que aseguraba que Francisco no era hijo del ex presidente. “Explicame esto”, exigió.

Estos chats se suman los publicados por Infobae el 8 de agosto, que forman parte del expediente. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, durante la pandemia de coronavirus.

En las imágenes, se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Esas fotos fueron enviadas por Yañez a Fernández reclamándole por las agresiones. “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, reprochó.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente alega: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

La causa siguió su curso y, con el correr del tiempo, comenzó a conocerse más material probatorio contra el ex mandatario. Estos elementos fueron complementándose con el relato de la propia Yañez y los testigos —amigos, familiares, ex empleados y otros sujetos de interés— que prestaron declaración ante la Justicia. Así, pudo confirmarse que la ex primera dama vivió durante meses en la casa de huéspedes de la Quitina de Olivos y no en la residencia presidencial, junto al ex jefe de Estado.

En este contexto, Infobae accedió a un audio que permite reconstruir cómo era la relación entre ambos. “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuándo quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa, como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!”, se lo escucha decir a los gritos a Fernández.

“Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”, contesta Yañez. En consecuencia, Fernández reacciona: “Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…”.

En paralelo a la denuncia penal, se tramita en el fuero civil la causa por la cuota de alimentos. En ese sentido, este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia de conciliación entre Yañez y Fernández. “Hay voluntad de arreglar”, precisó a este medio una fuente que conoce el caso. Mientras tanto, el fiscal Ramiro González espera poder tomar declaración a Sofía Pacchi, que está citada para este jueves.

