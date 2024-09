El guiño de Milei a China: "Muy interesante"

El presidente Javier Milei destacó que su discurso en la ONU "incomodó a toda la progresía mundial" y definió a China como un socio comercial "muy interesante" porque, dijo, "no exige nada".

Milei destacó que su discurso en la ONU del 24 de septiembre último "incomodó a toda la progresía mundial", al señalar que expuso ante ese foro que "no aceptará la agenda socialista" de esa organización que "va contra la vida".

"La ONU se separó de sus principios fundacionales y quiere construir un gobierno supranacional", sostuvo el mandatario en declaraciones televisivas, y señaló que Naciones Unidas "fracasó" con el Objetivo del Milenio y con la Agenda 2030, entre otras iniciativas.

También destacó a la República Popular China como un "socio comercial muy interesante" porque, dijo, "no exigen nada" y "lo único que piden es que no los molesten". Al respecto, confirmó que viajará a ese país en enero próximo para asistir al encuentro de la CELAC.

Sobre su gestión, advirtió que si la crisis económica recibida como herencia "hubiera estallado, hoy estaríamos hablando de un 95% de pobres".

El mandatario sostuvo que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día", y afirmó que "magia no hace". "La pobreza no se genera ni se elimina en un día", dijo, en referencia al índice del Indec que la ubicó en el 53% de la población en lo primeros 6 meses del año, y añadió: "No puedo revertir 100 años en nueve meses".

Sobre el reclamo por las jubilaciones después del veto a la ley que aumentaba esos ingresos, Milei sostuvo que los haberes previsionales "están hoy 10% de la inflación que se generó desde que estamos nosotros y se casi triplicó en dólares". "Cuando asumimos eran 80 dólares y hoy casi 240 dólares", insistió.

Milei brindó una entrevista al programa de Susana Giménez, por Telefe, ocasión en que habló de su vida privada, la relación con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus inicios en el estudio de la economía.

El mandatario recordó que su "carrera presidencial se desató por una acción" de Karina Milei, titular además de La Libertad Avanza (LLA), al describir que cuando ingresó a la Cámara de Diputados, en 2021, fue idea de la funcionaria que "sorteara su dieta".

"Hicimos el sorteo en Mar del Plata y se congregaron 10 mil personas, y ahí nos dimos cuenta de que estaba pasando algo", resaltó. Milei aprovechó esa anécdota para elogiar a su asesor Santiago Caputo, a quien definió como un "genio superlativo" porque, según dijo, también fue idea del actual funcionario "empezar ahí la campaña presidencial".