Salta no adhiere a la desregulación de medicamentos de Milei: "Es vergonzoso"

El ministro de Salud Federico Mangione, quien se recupera tras una intervención quirúrgica -luego de sufrir un aneurisma de aorta e insuficiencia valvular aórtica- esta semana se reincorporó a las labores y confesó que hubo "mala vibra y mala leche de mucha gente. Me dijeron mal intencionadamente que tenía cáncer, y que después de la intervención quedé mal de la cabeza. Quiero decirles que yo nací mal de la cabeza, porque hago lo que siento, digo lo que pienso y soy políticamente incorrecto".



El jefe de la cartera sanitaria fue tajante al manifestarse en contra de la desregulación de la comercialización de medicamentos que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. "Es descabellado, totalmente descabellado. Estoy en total desacuerdo. Vamos a cometer el error más grande. Nos estamos quedando sin antibióticos en el mundo, eso es muy grave, y eso es por la automedicación, por la mala medicación y por la falta de indicación", advirtió.

Y confirmó que Salta no va a adherir a esa medida y que van a controlar que los medicamentos se expidan donde corresponda y con la receta que corresponde, "porque nosotros sí vamos a cuidar la salud de cada salteño. En Salta tenemos una ley y tenemos que hacerla cumplir. No hay que esconder la basura bajo la alfombra, vamos a trabajar fuerte, no es cuestión que cada uno puede vender como quiera. Solo están enriqueciendo a algunos empresarios que son dueños de cadenas", disparó el ministro, en respuesta a la preocupación que había manifestado antes la titular de la Cámara de Farmacéuticos de Salta, también en diálogo con Aries.

Mangione también ratificó que "no se negocia" la atención a los extranjeros. "Nosotros nos ahorramos en Orán por mes 70 millones de pesos. Para algunos es poco, para mí, que estoy cuidando cada centavo de este ministerio, no lo es". También se manifestó en desacuerdo con la reciprocidad, porque la reciprocidad no es tal.

Añadió que llegará una partida nacional de 12 mil vacunas para Salta, aunque desde la Provincia se está gestionando llegar a las 20 mil, para completar las segundas dosis. Y explicó que Provincia hará un plan estratégico para la cobertura, junto a los municipios.

"No hay que relajarse, hay que seguir trabajando, la vacuna es ayuda, pero tenemos que tomar el hábito del descacharrado, de limpiar las canaletas, las piletas, hay que trabajar en diferentes sectores,

estamos cerrando un convenio con los municipios para prevención. Hay mutaciones de virus que vienen con mayor virulencia y resistencia. Podemos tener millones de vacunas, pero si no hacemos una prevención como corresponde, no servirá de nada. Hay que tomar consciencia social. Le digo a la gente que no se automedique ante dolores de cabeza fuertes, fiebre, dolores articulares. Hay gente que llega muy tarde a la consulta", aconsejó el ministro de Salud.