Alumnos de la esc. Sarmiento, repartidos en otros edificios, desde hoy

Después de un mes sin clases debido a los casos de intoxicación masiva que afectaron a varios niños, la Escuela Sarmiento retomó hoy la presencialidad en dos sedes temporales. La vicedirectora, Ada Gareca Vega, en diálogo con Aries destacó que "aunque estamos separados por ciclos debido a la razón de espacio, hemos podido volver a las aulas". Los estudiantes de primer ciclo, incluidos los de nivel inicial, asistirán al edificio ubicado en calle 20 de Febrero 231 (Refugio Municipal), mientras que los alumnos de segundo y tercer ciclo se ubicarán en la sede de calle España 836 (excolegio San Lucas)

El traslado a estos nuevos edificios se realizó durante el fin de semana. "Ambos edificios necesitaban bastante mano para acondicionarlos", señaló Gareca Vega, quien agradeció la colaboración de los padres y docentes que trabajaron durante esos días. "Algunos vinieron hasta con sus propias familias para ayudarnos", agregó, resaltando la importancia del esfuerzo conjunto para que los niños pudieran regresar a clases en condiciones óptimas.

Si bien la reapertura de las aulas marca un paso importante, la situación sigue siendo temporal. "Esto es por el momento, no le puedo decir otras palabras porque no sabemos", explicó la vicedirectora sobre la falta de certezas respecto al regreso al edificio original. El Ministerio de Educación no ha definido aún una fecha para retornar a la sede principal, dejando en suspenso el futuro del alumnado en los espacios actuales.

La respuesta de los padres ante esta reorganización ha sido mixta. "Obvio que todos querían retornar al mismo edificio, pero tenemos que adaptarnos", señaló Gareca Vega.