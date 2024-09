Cobro de estacionamiento con QR: “Nada positivo”, dijo una permisionaria

Una permisionaria - en Aries – hizo un balance de la prueba piloto del pago del estacionamiento medido con QR a más de un mes de su implementación. "Hasta el momento no es nada positivo, la gente se queja de que el sistema es muy lento. Algunos no tienen internet en su teléfono y muchos, especialmente los mayores, no entienden cómo funciona", explicó.

Según la permisionaria, la mayoría de los usuarios prefieren seguir pagando en efectivo debido a las fallas del sistema. "La gente mayor no usa teléfono y se enoja. Aunque pueden optar por pagar en efectivo o con QR, casi todos prefieren el efectivo", indicó. Además, recordó que el proceso de cobro digital no siempre resulta ágil. "Un día, un hombre me dijo que llevaba siete minutos intentando cargar su pago y no podía".

En cuanto al impacto en su labor diaria, la permisionaria afirmó que también encontró problemas para retirar los fondos provenientes de los pagos electrónicos. "Al principio, cuando nos pagaron con QR, no estaba habilitado el sistema, así que decidimos seguir cobrando en efectivo para evitar demoras", concluyó.