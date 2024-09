Líbano: reportan que estallan handies, paneles solares y otros aparatos de Hezbollah

El Ministerio de Salud del Líbano informó que nueve personas murieron y unas 300 resultaron heridas en las explosiones de este miércoles.

En Beirut, en la ciudad de Sidón y en otras localidades del sur del Líbano se registraron explosiones de sistemas conectados a paneles solares y máquinas de huellas dactilares, informaron los medios locales.

Periodistas de Reuters dijeron que escucharon el miércoles al menos dos explosiones contenidas en los suburbios del sur de Beirut, así como en las ciudades de Nabatieh, Tiro y Saida, en el sur del Líbano y que cientos de personas han resultado heridas.

No estaba claro de inmediato qué había causado las explosiones, pero se produjeron un día después de que los beepers utilizados por Hezbollah detonaran en todo el Líbano, lo que generó gran confusión e indignación en el Líbano. Una fuente de seguridad afirmó que los handies se compraron hace cinco meses, al mismo tiempo que los beepers.

Una fuente de seguridad dijo que los handies fueron colocados previamente con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelíes y luego entregados a Hezbollah como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía iba a ser utilizado durante una guerra con Israel.

Según sus fuentes, Reuters informó que al menos una de las explosiones escuchadas tuvo lugar cerca de un funeral organizado por Hezbollah por los fallecidos del día anterior.

El canal de televisión Al-Manar, de Hezbollah, informó sobre explosiones en varias zonas del Líbano, que según dijo fueron el resultado de la detonación de handies, al tiempo que una fuente de la organización terrorista confirmó que el objetivo de hoy eran los handies utilizados por el grupo y agregó que las explosiones habían sido de pequeña magnitud, similares al atentado de ayer.

Mientras tanto, afirmó que los organismos de seguridad investigarían más a fondo el asunto.

El martes, en la región fronteriza entre el Líbano y Siria, se produjo una explosión masiva que afectó a los beepers de distintos miembros de Hezbollah. Aunque la causa exacta de la detonación aún no ha sido confirmada, diversas fuentes señalaron la posibilidad de que se tratara de una operación encubierta israelí.

Venganza “sangrienta y única”

Las explosiones ocurrieron en múltiples ubicaciones del Líbano y Siria, y generaron pánico y caos mientras las autoridades locales y hospitales luchaban por atender a los heridos y solicitaban donaciones de sangre, en lo que se considera la mayor falla de seguridad contra el grupo en casi un año de conflicto con Israel.

Hashem Safieddine, jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y primo del líder del grupo terrorista, amenazó públicamente con una venganza “única y sangrienta” en medio de la oleada de atentados explosivos.

“Estos ataques serán sin duda castigados de forma única; habrá una venganza sangrientamente única”, dijo.”Mañana, el líder de Hezbollah hablará y todo se revelará. Y estaremos en una nueva situación y un nuevo enfrentamiento con este enemigo”.

“El enemigo debe saber que no estamos vencidos, que no nos doblegaremos, que no nos retiraremos y que no nos dejaremos influir por lo que haga este enemigo”, agregó.

Los beepers AR-924 que explotaron en Líbano fueron fabricados por la empresa húngara BAC Consulting KFT, bajo la marca de la compañía taiwanesa Gold Apollo. Gold Apollo aclaró que solo autorizó el uso de su marca, pero BAC fue responsable de la manufactura. Se sospecha que estos dispositivos fueron manipulados para ocultar explosivos antes de ser utilizados por Hezbollah, y fuentes sugieren la posible implicación de Israel en el ataque.

“Nueva fase de la guerra”

En medio de los señalamientos contra Israel por las explosiones en el Líbano, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró el inicio de una “nueva fase” de la guerra en Medio Oriente a medida que Israel centra su atención en el frente norte contra los militantes de Hezbollah.

En declaraciones ante las tropas israelíes, Gallant no mencionó las misteriosas explosiones de dispositivos electrónicos en el Líbano de ayer y hoy. Sin embargo, elogió el trabajo del Ejército y las agencias de seguridad de Israel y dijo que “los resultados son muy impresionantes”. También señaló que después de meses de guerra contra los militantes de Hamas en la Franja de Gaza, “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte al desviar recursos y fuerzas”.

“Estamos al comienzo de una nueva fase de la guerra: requiere coraje, determinación y perseverancia”, advirtió.

Este miércoles, en tanto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, señaló que la Casa Blanca “no sabía y no estaba involucrado” en los ataques de beepers y otros aparatos en el Líbano y Siria.

