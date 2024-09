“No le va a mandar un mango a las provincias”, advirtió Estrada

El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, criticó severamente a Javier Milei y a los gobernadores que han apoyado sus políticas, calificando su visión de la economía como desconectada de la realidad. En Aries, Estrada lamentó que el presidente está convencido “de una realidad que no existe”.

El legislador, también, cuestionó el enfoque de Milei sobre la administración del Estado, resaltando que su plan deja a las provincias sin recursos esenciales. “Milei dejó claro que el Gobierno Nacional solo se encargará de la macroeconomía y la justicia, mientras que la educación, salud y obra pública serán responsabilidad de las provincias. Pero no les va a mandar un mango”, afirmó el legislador, alertando sobre el impacto que esto tendrá en los servicios básicos y las cuentas de las administraciones provinciales.

Siguiendo con su análisis, el diputado señaló la falta de estrategia de los gobernadores que han apoyado las medidas de ajuste. “No entiendo qué están buscando. Han entregado a los jubilados y quemado a sus diputados a cambio de nada. Tucumán tenía 95.000 millones de pesos firmados en obra pública, pero solo llegaron mil millones”, denunció Estrada, evidenciando la ineficacia de los acuerdos políticos actuales.

Respecto a sus pares salteños de Innovación Federal – Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes – deslizó que sus actuaciones en la Cámara baja nacional favoreciendo al Gobierno, no tuvieron los resultados esperados. “Sáenz puso a los tres diputados que tiene al servicio de todas las votaciones de Milei a cambio de que suban la luz, el recorte al transporte. No veo el negocio”, gatilló, y al mismo tiempo remarcó que el ajuste no tiene límites.

Finalmente, Estrada advirtió que las políticas de Milei seguirán profundizando el ajuste sin traer beneficios reales para las provincias. “No va a haber más obras ni aumentos para los jubilados. Todo esto es entregar a cambio de nada”, concluyó.