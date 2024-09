La presidenta de la UCR Salta sugiere la expulsión de quienes apoyaron el veto

La Unión Cívica Radical atraviesa un momento de tensión interna tras la votación de cinco de sus diputados a favor del veto del presidente Javier Milei contra la ley de movilidad jubilatoria este miércoles. Vale mencionar que el cónclave en Casa Rosada, con el mandatario a la cabeza, – previo a la votación – sirvió al Gobierno nacional para lograr el apoyo suficiente que le permitió hacerse de una victoria en el Congreso.

La mayoría del partido votó en contra, en línea con sus principios históricos, pero estas excepciones generaron malestar. “Nuestro partido siempre ha defendido a los más necesitados y esos diputados deberán explicar su voto”, manifestó, por Aries, la presidenta de la UCR Salta, Soledad Farfán.

Los cinco diputados que apoyaron el veto, así como aquellos que se ausentaron o abstuvieron, deberán justificar sus acciones ante sus respectivos distritos. “No entiendo cómo pudieron apoyar una medida que afecta directamente a los jubilados, quienes ya están sufriendo con jubilaciones miserables”, expresó con desagrado Farfán.

Se ha planteado la posibilidad de sanciones dentro del partido para quienes traicionaron el voto. “Si no se identifican con los ideales del radicalismo, deberían dar un paso al costado”, argumentó la dirigente, aludiendo a la educación pública, la salud y el respeto a los jubilados como pilares fundamentales del partido. A su juicio, el votante del radicalismo ha entendido, que “las ambiciones personales no hacen a lo colectivo”. “Evidentemente no representan los lineamientos políticos de la Unión Cívica Radical”, sentenció.