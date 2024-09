En crisis: En Salta, cayó un 30% la venta en panaderías

El sector panadero en Salta atraviesa una de sus peores crisis, con una caída en las ventas que ronda el 30%, lamentó el presidente de la Cámara de Panaderos de la provincia, Daniel Romano, en diálogo con Aries. "Es inevitable lo que está sucediendo, es una baja en el consumo porque a la gente no le alcanza", declaró Romano, subrayando que la situación se repite en panaderías de toda la región.

La crisis no solo se refleja en la caída del consumo, sino también en el incremento constante de los costos operativos. "Antes de las elecciones pagaba entre 250 y 300 mil pesos de luz, ahora estamos en 900 mil y este mes llegó a 1.200.000", detalló Romano, evidenciando cómo las tarifas de servicios han puesto en jaque a las pequeñas y medianas panaderías. Esta situación se agrava aún más con los constantes aumentos en salarios y los insumos.

Romano también señaló que la situación es especialmente crítica en los sectores de menores ingresos, quienes ahora encuentran inaccesibles productos que antes eran comunes en su dieta diaria. "Nadie entra a pedir una docena de medialunas, nadie entra a una panadería a buscar especialidades, porque todas están entre comillas caras", lamentó. A pesar de mantener los precios del pan lo más bajos posible, el poder adquisitivo de la gente no alcanza para sostener las ventas.

Tal es la gravedad de la situación que, en su caso en particular, contó que el horario de trabajo les queda grande ya que antes del cierre de la jornada no hay ventas. “Teníamos que trabajar entre 13 y 20 horas, y a las 17 ya no hay más nada que hacer”, advirtió.

Frente a este panorama, el sector no ha recibido ningún tipo de alivio fiscal que permita enfrentar la crisis. "No se ha bajado ningún impuesto para nuestro sector, al contrario, cada aumento en la nafta o en el dólar se ve reflejado en nuestros costos", explicó Romano, quien además advirtió que sin un cambio en las políticas económicas, la situación para los panaderos continuará empeorando, poniendo en riesgo la supervivencia de muchos negocios en la provincia. “Es muy difícil sostener en el tiempo esta situación. Así no vamos a salir los que dependemos del consumo interno”, concluyó.