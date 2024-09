López Obrador, en su último informe de Gobierno: "México revirtió la decadencia"

México vive "una auténtica democracia" y "revirtió la decadencia" del periodo "neoliberal" de las tres décadas anteriores fueron parte de los mensajes del discurso que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció este domingo, 1 de septiembre, en el penúltimo acto masivo del mandatario, que entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre.

Su sexto informe de Gobierno, último balance sobre el estado general de la Administración pública, fue el más largo del sexenio (2018-2024), como lo había advertido.

En el Zócalo de Ciudad de México, ante cientos de miles de simpatizantes, su discurso comenzó con: "Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna".

Y expresó: "Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de Gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones, que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos"

López Obrador protagoniza su último informe gubernamental en medio de fuertes críticas provenientes de un sector ciudadano que no está conforme con el actuar de su Administración en los últimos seis años, señalándolo por tener actitudes "autoritarias" y el mal manejo en cuestiones como la seguridad, una de las grandes deudas de su sexenio.

El presidente, fiel a su línea política, achacó los males dentro de la sociedad mexicana a "la decadencia que se produjo con la política neoliberal", sobre la que, para él, su Gobierno logró "fincar las bases para iniciar una etapa nueva, que ya se conoce e identifica como la Cuarta Transformación de la vida pública de México", una que ha polarizado a la sociedad mexicana como no se había visto hace muchos años.

Además, el gobernante mexicano mencionó a héroes de la historia como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, de quienes constantemente hace alusión en sus conferencias matutinas, apelando a los principios de libertad, justicia social y democracia, impulsados por algunos de ellos.

Bajo los ideales de su Gobierno, resaltó, se presentaron 20 reformas a la Constitución el 5 de febrero pasado para “restituir a la Carta Magna el sentido revolucionario” y contrarrestar 36 años del “nefasto periodo neoliberal”, en el que hubo leyes para "el despojo y la entrega de bienes de la nación".

También dijo: "Con este ideario, comenzamos nuestro Gobierno hace casi seis años, lo primero que hicimos fue reformar la Constitución, hasta donde se pudo, y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico"

El abanico de reformas presidenciales, del que forma parte una controversial reforma a la Justicia, ha sido ampliamente contestado por un sector de la sociedad civil.

Por otro lado, la presidenta electa el pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum, tomó un protagonismo especial durante el discurso presidencial, acompañando al mandatario desde el público y siendo rodeada de gritos de "presidenta, presidenta". López Obrador, en un tono nostálgico, se dijo listo para jubilarse "con la conciencia tranquila".

“Qué felicidad que quien se va a quedar en sustitución de uno es una mujer excepcional, que le va a dar continuidad a la transformación, por eso me río porque las cosas que van a quedar pendientes, estoy absolutamente seguro, que se van a concluir, por lo extraordinaria que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", dijo el mandatario.

La reforma judicial, en el eje del discurso

El último informe gubernamental de AMLO, como es conocido popularmente, estuvo marcado por la polémica en torno a la reforma judicial que él mismo ha impulsado ante el Poder Legislativo. La que quizá sea la más controversial del paquete de reformas presentado en febrero, la referente al Poder Judicial federal apunta a someter a elección popular más de 7.000 cargos judiciales, entre jueces, ministros y magistrados.

El presidente mexicano hizo durante el discurso una improvisada encuesta a mano alzada entre los miles de seguidores que abarrotaron el Zócalo capitalino. Al pedir que levantaran la mano aquellos inconformes con su proyecto de reforma. López Obrador mencionó: "no veo a nadie”.

Ya en un tono más serio, el mandatario defendió una de sus principales iniciativas, con la que busca cerrar su mandato, explicando que el objetivo de la reforma es que el Poder Judicial "imparta justicia en beneficio de todos", además de que el órgano no esté "al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco".

Además, AMLO hizo una referencia directa al enfrentamiento público que protagonizó con la Embajada estadounidense en el país, cuyo responsable, Ken Salazar, lanzó una serie de críticas a la reforma judicial, calificándola como "un riesgo para la democracia" en México.

"Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo, y también para que lo internalicen nuestros amigos y vecinos de EE. UU., lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en ese país comenzó con el pueblo eligiendo a los jueces", expresó el presidente mexicano.

Pero a unos cuantos kilómetros del Zócalo, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, miles de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la reforma. Con gritos de "AMLO no te robes la democracia" los manifestantes marcharon desde el tradicional monumento capitalino hasta la sede del Senado, donde exigieron a los legisladores mexicanos que escucharan su rechazo y defendieran al Poder Judicial.

“Exámenes sí, tómbola no; exámenes sí, tómbola no; el Poder Judicial no va a caer, no va a caer; el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, corearon los manifestantes.

Los críticos de la reforma judicial alegan que someter a votación directa cargos públicos en el Poder Judicial federal podría aumentar de manera indiscriminada la influencia del crimen organizado en los perfiles que lleguen al poder, afectando la imparcialidad de los jueces y magistrados, además de alertar un aumento en la concentración de poder en el Poder Ejecutivo.

Además de introducir elecciones populares en el mecanismo de formación del Poder Judicial federal, la reforma pretende disminuir algunos de los requisitos a todos aquellos que buscan un lugar en las cortes, reduciendo la edad requerida, la escolaridad y los años de experiencia en el rubro, lo que también podría mermar la calidad de la justicia en el país, según las voces disidentes a la legislación.

Con información de EFE y medios locales