Posible nueva ola migratoria de venezolanos hacia Colombia enciende alarmas

Un reciente sondeo realizado por la encuestadora venezolana Meganalisis revela que el 43,2% de los encuestados está considerando abandonar Venezuela tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio.

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, una de las principales ciudades fronterizas con Venezuela, advirtió que la región se prepara para enfrentar un posible incremento en la llegada de migrantes. "Esperamos que no desborde nuestras capacidades y que no sea mayor a lo que pasó en 2015 y años anteriores", señaló en una conferencia de prensa. Cúcuta ya ha lidiado con crisis migratorias en el pasado, y la situación actual no deja de preocupar a las autoridades locales.

El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, se mantiene en alerta, aunque por el momento no declaró una emergencia fronteriza. Petro enfatizó en su cuenta de X (antes Twitter) que "un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz" y aseguró que las fronteras seguirán abiertas para facilitar la prosperidad común.

Sin embargo, el posible incremento de migrantes representa un desafío significativo para Colombia. La frontera de 2.341 kilómetros que comparte con Venezuela ya alberga a más de 2,8 millones de venezolanos, y los recursos para atender una nueva ola migratoria son limitados. Según Oscar Montes, analista político, la situación podría generar graves problemas sociales y económicos en el país si no se encuentra una solución viable en Venezuela.

Con información de CNN