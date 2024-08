Folloni desmintió desfalco de “100 millones: “Las obras están hechas y rendidas”

En comunicación con Aries, el exintendente de Campo Quijano, Carlos Folloni se pronunció, luego que su sucesor en la gestión, Lino Yonar lo denunciara públicamente supuestamente por el faltante de cien millones de pesos para obras de Seguridad, gestionadas en Nación, “pero nunca rendidas ni realizadas”.

"No entiendo las difamaciones, cuando en toda mi gestión rendí cuentas a Nación, Provincia y a todos los organismos correspondientes", afirmó Folloni.

Según explicó, durante su mandato se lograron tres obras gestionadas con fondos nacionales para la infraestructura local, la ampliación del hospital Francisco Herrera, la construcción de cordones cuneta y adoquinado y la obra en cuestión de instalación de cámaras de seguridad e iluminación con tecnología LED.

Si bien reconoció que, durante la pandemia, pudo haber habido algún retraso administrativo, manifestó que nunca se dejó de rendir cuentas. "Las obras están hechas y está todo presentado", insistió.

“Hicimos la obra de la cámaras de seguridad que están instaladas y hoy son monitoreadas por el 911 sobre la ruta 51 y varios barrios de la ruta Colón”, precisó.

El exintendente también expresó su molestia ante las declaraciones del actual intendente, quien, según Folloni, habló de él sin ningún respaldo. "No hablé con el intendente porque me sorprendió que dijera tantas barbaridades, haciéndome quedar mal ante la sociedad sin necesidad. Por eso decidí hablar en redes sociales. Aquí no nos quedamos con plata de nadie".

Folloni manifestó que “está tranquilo y dispuesto a que se investigue todo lo necesario para esclarecer la situación”.