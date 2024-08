Norovirus: La probable causa detrás de la intoxicación en la Esc. Sarmiento, “circula mucho” advirtió un infectólogo

El pasado viernes, 11 niños y niñas de la Escuela Sarmiento fueron víctimas de una repentina intoxicación alimentaria, con síntomas que incluyeron desmayos y vómitos.

El infectólogo y médico pediatra Dr. Antonio Salgado, explicó, en diálogo con Aries, que el norovirus es una causa probable de este brote, debido a su alta transmisibilidad y su capacidad para provocar síntomas gastrointestinales severos.

El norovirus es un virus que se transmite principalmente por vía fecal-oral, a través del contacto directo con superficies contaminadas o por consumir alimentos y agua contaminados. "Este virus es extremadamente contagioso, y con solo unas pocas partículas virales es suficiente para causar una infección", explicó Salgado, mencionando que, por día, atiende entre 30 a 40 casos diarios.

En Argentina, los brotes de norovirus no son raros. De hecho, Salgado recordó que en 2022 y 2023, Salta registró una importante circulación de este virus. "Es un virus que está presente en todo el país, y no es exclusivo de ninguna región en particular", agregó. Vale recordar que en Bariloche se detectó un brote que afectó a 180 estudiantes en un viaje de egresados.

El infectólogo también advirtió sobre la necesidad de mejorar las medidas de higiene en las escuelas y otros entornos comunitarios para prevenir la propagación de este virus. "El lavado de manos con agua y jabón es fundamental para evitar contagios, especialmente en lugares con gran concentración de personas, como las escuelas", subrayó. El virus resiste a temperaturas por arriba de los 60 grados y la temperatura de congelación, “estamos hablando de un virus que no es termolábil, es un virus muy agresivo”, indicó.

En resumen, Salgado enfatizó que, aunque el norovirus puede causar síntomas graves como vómitos y diarrea, raramente es mortal en personas sanas, salvo en aquellas personas inmunodeprimidas y los adultos mayores.