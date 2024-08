Estiman que por la caída del precio de la soja, entrarían u$s7.000 millones menos

El precio de la soja volvió a caer en el mercado de Chicago este miércoles 14 de agosto y se ubicó en u$s348 la tonelada, el valor nominal más bajo en cuatro años. Se trata, así, de la sexta rueda bajista consecutiva en el principal mercado de referencia a nivel mundial, según consignó la consultora Granar.



El derrumbe del precio de la soja implica un impacto hacia adelante en materia de ingreso de divisas que el Gobierno -el país- necesita para apuntalar reservas, en caída por la política intervencionista que ha encarado el Ejecutivo nacional para evitar la disparada de los dólares financieros.

Según Granar, la baja de la soja se debe a la proyección que hizo el estadounidense Departamento de Agricultura (USDA, sigla en inglés) de una cosecha récord en Estados Unidos, luego de elevar su volumen de 120,70 a 124,90 millones de toneladas, y el aumento de las existencias finales, de 11,85 a 15,25 millones de toneladas. Estos valores estuvieron por encima de los que esperaba el mercado, que eran en 121,63 y 12,66 millones de toneladas, respectivamente.

Por qué cae la soja

El derrumbe de la soja se debió al clima favorable y el buen desarrollo de los cultivos en Estados Unidos, los altos stocks mundiales actuales y la gran producción anticipada para la campaña próxima. El informe de Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (WASDE) agregó 6,9 millones de toneladas de la oleaginosa a sus estimaciones de cosecha globales, totalizando así los 428,7 millones de toneladas. Ahora, con una ampliación del área sembrada proyectada y una previsión de mejores rindes, la producción para la campaña 2024/25 en Estados Unidos trepó a 124,9 millones de toneladas, 4 millones de toneladas más que lo calculado en julio. De esta manera, el nuevo ciclo presentaría una oferta un 11% superior a 2023/24.

Según el USDA, en el ciclo 2024/25 habrá una producción récord de 345 millones de toneladas de soja entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, esto representa un incremento de 30 millones de toneladas respecto al ciclo 2023/24. Además, se prevé que los stocks mundiales alcancen los 134,3 millones de toneladas, incrementándose en 22 millones frente al ciclo anterior.

¿Cuánto se deja de recaudar?

El jefe de Research del Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que la caída de precio significa unos u$s7.700 millones menos que si se hubiera mantenido el precio desde que inició la gestión de Javier Milei.

Por otro lado, desde PPI agregaron que pensando en la cosecha gruesa del año que viene, y en la entrada de divisas que va a haber, estimó que se podría "estar teniendo u$s5.000 millones menos de entrada de divisas del agro".

La situación de los productores

En este escenario de caída de precios sostenida desde hace meses, si bien la venta de granos de los agricultores argentinos no presenta un atraso significativo en comparación con años anteriores, se observa prudencia y una ralentización de las operaciones a la espera de una mejora en las condiciones de comercialización.

Entretanto, los productores se desprenden solo de la mercadería necesaria para saldar deudas y afrontar los gastos de la próxima siembra gruesa (cultivos de verano) que está pronta a dar señal de largada. A la fecha, ya comercializaron casi el 50% de las 50,5 millones de toneladas recolectadas en 2023/24.

Según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la liquidación de divisas del sector para el período enero-julio de 2024 fue de US$ 13.640 millones. "Esta cifra está ligeramente por debajo del promedio de los últimos 10 años (US$ 14.975 millones) y más alejada del promedio de los últimos 5 años (US$ 16.137 millones)", detalló el presidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales, Marcos Hermansson .

Con información de Ámbito