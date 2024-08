Diputado radical: “Voten en contra, son soberanos, pero después den explicaciones al Ejecutivo”

Durante la última sesión legislativa, el diputado provincial de San Martín, Matías Monteagudo, expresó su preocupación por la aparente incoherencia de varios de sus colegas al momento de emitir su voto en el proyecto enviado por el gobernador Gustavo Sáenz sobre adherir al RIGI.

"Lo que me llama realmente la atención en este recinto, y lo tengo que decir con toda sinceridad, es por qué muchos diputados y diputadas que dicen no estar de acuerdo, acompañan el proyecto. El cuerpo es soberano, voten por la negativa, voten en contra”, reclamó el legislador que llegó con la UCR a la Cámara baja.

Sin embargo, tras esa defensa a la división de poderes, Monteagudo inmediatamente mandó una advertencia a sus pares: “luego den las explicaciones al Ejecutivo".

El tartagalense devenido en oficialista, criticó la actitud de aquellos que, pese a expresar su desacuerdo, optaron por apoyar la iniciativa. "No sé cuál es el motivo de tener que ser, no sé si la palabra es obsecuente o qué, pero votar a libros cerrados, no es aceptable", enfatizó. Además, instó a sus compañeros a actuar conforme a sus convicciones: "Si no están de acuerdo, señores diputados y señoras diputadas, voten en contra y luego la historia, como bien decían por ahí, los juzgará".