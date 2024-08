Editorial Cara a Cara: “Traidores a la patria”

“¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero hacer un agradecimiento al Dr. Miguel Antonio Medina, me ha mandado su libro número 18, la verdad que es un importante aporte a nuestra Justicia. Curso de Derecho Penal II. Así que Dr. Medina, gracias y siga produciendo. El otro día hablando con él me dijo que pretende llegar a los 20, quiere decir que ya debe estar trabajando en el número 19.

Vamos a los temas de esta noche. Uno de ellos es indudablemente, la visita de los Diputados libertarios al penal de Ezeiza y la integración de una comisión que se armó para elaborar un proyecto que les otorgue la libertad a los genocidas, condenados por crímenes de lesa humanidad. Asesinos, torturadores que están en el penal de Ezeiza.

Surgió una controversia con dos Diputados Nacionales de Salta, el señor Carlos Zapata y la señora Emilia Orozco. La acusación la hace Jorge Real, ellos están desarrollando una importante investigación, dieron los datos de cómo se iba planificando el proyecto y las visitas. No es la primera vez que un periodista a nivel nacional se preocupa y denuncia a Zapata. Ya se ha demostrado con el tema de las empresas de cigarrillos, está denunciado penalmente por ser lobbysta de la empresa Zarandí. Pero ahora va por una segunda denuncia, un Diputado que no hizo realmente mucho por Salta, y que llegó ahí, no se sabe cómo, porque en definitiva, había sido candidato de Estrada, un hombre que juega dentro del peronismo, y de ahí pasó a ser libertario. Cualquier colectivo, le queda bien.

Ellos son los dos Diputados salteños que están en este complot. Claro, había que pedirles las explicaciones, la Diputada Orozco está desaparecida, y el Diputado Zapata, a través de Aries, habló con el programa “Pelo y Barba” y negó su participación en las reuniones en las que se lo acusa como partícipe. Una simpleza para explicar una mentira, además responsabiliza al Gobierno de Salta. No sé cuál es la relación que tiene el gobierno de Salta con Jorge Rial, tampoco sé qué relación tiene el gobierno de Salta con el señor Pagni, que fue el que lo denunció al Diputado Zapata, por haber estado en el lobby del señor del tabaco.

La verdad que no conozco el poder del Dr. Gustavo Sáenz, que puede estar en un operativo de estas características. Después que dijo eso, Rial volvió a hablar sobre el tema, mostró los chats de un grupo de whatsapp de Diputados, donde además se especifica claramente quienes integran esa comisión y quienes estuvieron en las reuniones, es todo material que fue puesto a disposición de la Justicia.

El organizador, el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado por delitos de lesa humanidad, les escribe en el chat que cuando llegue al domicilio de la reunión ese día, envíen mensajes al grupo porque no funcionaba el timbre. Cuando llegaban cerca a la casa, debían avisar. En ese material audiovisual presentado por el periodista Jorge Rial se confirma que Carlos Zapata figuraba como integrante de la comisión, y que la Diputada Emilia Orozco asistió a esa primera reunión.

Zapata está hasta las manos, tampoco le mandó nunca una carta de documento al señor Jorge Real, diciéndole que está publicando datos falsos y acusaciones infundadas.

En la nota que le hicimos en Aries, terminó diciendo que él estaba en Salta en un gobierno que era como el de Maduro, o sea, de Venezuela, comparó a Salta con Venezuela, con Maduro. Yo creo que debe ser el entorno donde él se mueve dentro del Congreso de la Nación, donde a lo mejor, no le dan mucha participación en comisiones, entonces, cualquier comisión que se forma para ir a la esquina él se anota. Y a lo mejor eso hizo, se anotó en esta.

Lo que llama la atención es que él en el reportaje que ustedes escucharon recién, dice que hay que dejar las cosas del pasado. Seguramente no tuvo ni una madre secuestrada, no nación en un centro ilegal de detención. La verdad que a uno se le hace incomprensible que a esta gente que ha hecho tanto daño al país, que además fue juzgado como corresponde por la justicia, en un país en el que dijimos “Nunca más”, ahora se está pidiendo que los genocidas vayan a pasar los últimos años de su vida junto a sus familias. La pregunta para hacerse sería ¿Ellos le dieron la oportunidad a las personas que secuestraron y torturaron, que hicieron desaparecer, que se vayan a despedir antes de sus familiares?

Yo digo que hay que ser solidarios en la vida, pero hay que ser solidarios con quien se merece, no con quien es un torturador, un asesino que se pudra pasando los últimos años de su vida en la cárcel, tal como lo dictaminó la Justicia, porque eso no lo dictaminó ningún gobierno dictatorial, lo hizo la Justicia argentina. Por lo tanto, lo que están haciendo estos hombres y estas mujeres en esas reuniones, es una traición, son traidores a la patria.

Ojalá la Cámara de Diputados en algún momento se pueda reunir y expulsarlos del cuerpo. En Salta ya hubo una experiencia similar en el año ´84. El Diputado Martínez Quintana, que denunció a la señora Silvia Troyano por subversiva. Hicieron un juzgamiento dentro del partido justicialista y lo echaron porque él decía que la democracia no sirve sin los militares, que los militares tenían que manejar la democracia. Esto lo dijo después que ganó las elecciones en el 83, en Salta. Y en el 84 no le permitieron ni siquiera asumir. Estos no saben qué hacer y cómo manejar un país.

Vamos al programa. Las elecciones en Salta. En el programa de Dani Gutiérrez, estuvo el señor Olmedo. Lo que dijo es que las elecciones son costosas, pero también fraudulentas. Nunca ganó en la elección, ese es el tema. La única elección que pudo ganar es esta, que fue enganchado del saco de Milei. Olmedo dice que el sistema tradicional es factible de hacer trampa. No sé para qué participaba, porque la verdad que nunca hizo ninguna denuncia concreta. Agregó que quiere ser Senador de la Nación. Ingresó hace dos años al Parlamento del Mercosur pero todavía no presentó ningún proyecto, lo echaron de la presidencia y ahora ya quiere salir a competir en la próxima elección para Senador Nacional. Cosa que le va a costar un poquito porque en definitiva va a tener que ir a una interna con el propio Juan Carlos Romero, que lleva nada más ni nada menos que 38 años como senador. Parece que van a tener que competir. Los socios parece que ya se pueden estar peleando.

Vamos a conversar con el Dr. Pedro García Castilla sobre la Justicia. ¿Qué dice de estas personas que están detenidas, que según dicen, la libertad avanza, ya podrían estar en su casa? Bueno, ¿Cuál es la legislación al respecto para que puedan salir del lugar o no? Más allá de lo que pueda decidir el propio Congreso de la Nación. Los invitamos a compartir el programa con nosotros.”