RN 9 de acceso a Salta: otro ejemplo del abandono de Nación de las rutas

El deterioro de la Ruta 9 en el tramo que va desde Torzalito hasta el acceso a Salta ha generado preocupación en la provincia. El director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, señaló que este problema es parte de los múltiples conflictos que la provincia enfrenta con las autoridades nacionales en materia de infraestructura vial.

"Estamos tratando de devolver ese tramo, que son 47 km de doble calzada, que necesita una repavimentación desde hace 10 años y no se le ha tocado nada", afirmó Macedo. La provincia sólo puede realizar bacheos superficiales y cortar el pasto, debido a la falta de fondos provenientes del peaje. Esta situación ha obligado a la provincia a realizar estudios para evaluar la posibilidad de una futura inversión.

La situación económica y la alta inflación han dificultado la posibilidad de encontrar empresas dispuestas a invertir en la repavimentación completa de la calzada. "Cotizamos hace dos años y eran aproximadamente 70 millones de dólares. Con la inflación actual, muy pocas empresas se animarán a invertir montos tan grandes", explicó Macedo. La propuesta incluye un peaje para recuperar la inversión en un plazo de 20 años, pero esto podría ser costoso para los usuarios debido a la situación económica actual, agregó.

Macedo también resaltó la necesidad de una intervención integral en la Ruta 9, similar a los trabajos que se están realizando en la Ruta 28 entre San Lorenzo y Salta. "Hay tramos que requieren una reconstrucción completa de la base y subbase, como estamos haciendo en la Ruta 28. Si dejamos pasar tanto tiempo sin intervenir, los costos se multiplican", advirtió el funcionario.

El abandono de la Ruta 9 no es un caso aislado. Otras rutas, como la 23 entre Cerrillos y Rosario de Lerma, también han requerido reconstrucciones costosas debido a la falta de mantenimiento oportuno. "Estamos sacando el suelo hasta un metro y medio de profundidad porque ya no existe la base. Si no se hace un buen trabajo de base y subbase, en pocos años tendremos nuevamente ondulaciones y problemas", concluyó Macedo.