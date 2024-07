Metán mira con “expectativa” la repavimentación de la RN 34 por la Provincia

La concejal de Metán, María José Bernis, en diálogo con Aries, expresó su satisfacción ante el anuncio del Gobierno de la Provincia sobre la repavimentación de la Ruta Nacional 34 en el tramo que conecta Metán con Rosario de la Frontera. "Después de padecer esta ruta de la muerte, que está totalmente intransitable, nos alivia saber que nuestros reclamos han sido escuchados y que la solución está en camino", declaró Bernis.

En el programa “Día de Miércoles”, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur anunció que ante la “urgencia” de la obra, la Provincia se hará cargo de la repavimentación y luego pasará la factura a Nación dado que es jurisdicción nacional.

El mal estado de la ruta había generado múltiples problemas para los residentes y conductores que transitaban diariamente por ella. La empresa responsable, Corredores Viales S.A., no solo desatendió las quejas sino que también incrementó el costo del peaje a $1.000, lo que provocó indignación entre los vecinos. "Es lamentable la respuesta de Corredores Viales, ya que no reconocieron el deterioro y encima aumentaron el peaje", añadió la concejal, destacando que muchos ciudadanos han optado por no pagar el peaje como protesta.

La situación llegó a tal punto que los ciudadanos tuvieron que recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos, logrando un embargo contra la empresa. "Es insólito que hayamos tenido que recurrir a la justicia para que se respeten nuestros derechos. La empresa no mostró ningún interés en solucionar el problema y dejó de realizar movimientos en sus cuentas para evadir una multa diaria", explicó Bernis.

La falta de respuesta por parte de las autoridades de Vialidad Nacional y la ausencia de comunicación efectiva exacerbaron la frustración de los metanenses. "Nunca recibimos una respuesta del titular de Vialidad Nacional en Salta, ni de las autoridades responsables. Sin embargo, gracias a la intervención del Gobierno Provincial, finalmente veremos una mejora significativa en nuestra ruta", concluyó la concejal, esperanzada en que la repavimentación comience cuanto antes y se garantice la seguridad vial para todos los que deben circular por esa vía.