En Derechos del Mundo del Trabajo por Aries, Jorge Guaymás profundizó su análisis sobre los pactos recientemente firmados a nivel provincial y nacional, destacando el Pacto de Güemes como una propuesta que demuestra un alto nivel de madurez y cooperación regional. Guaymás explicó que el pacto, promovido por el gobernador Gustavo Sáenz, busca abordar problemáticas comunes en la región, como el Triángulo del Litio y la situación económica de Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca.

Guaymás subrayó que el Pacto de Güemes representa una respuesta significativa por parte de los gobernadores de la región, quienes han mostrado una gran madurez política al presentar un frente unido ante un gobierno nacional que, según él, ha ignorado sus necesidades. "El Pacto de Güemes no solo muestra la capacidad de los gobernadores para enfrentar desafíos regionales, sino también para destacar la importancia de un verdadero federalismo", señaló Guaymás.

En contraste, Guaymás criticó el Pacto de Mayo, calificándolo como un "retroceso total" y una "entrega de poder" que no beneficia a los argentinos. "El Pacto de Mayo no tiene un solo punto que beneficie a los ciudadanos. Es un retroceso en comparación con el pacto de Güemes, que abre la puerta a soluciones concretas y efectivas", afirmó. Asimismo argumentó que el Pacto de Mayo carece de visión y no aborda adecuadamente las necesidades del país.

En su análisis, también, destacó que el Pacto de Güemes es una manifestación clara de la capacidad de los gobernadores para presentar propuestas viables y realistas, a diferencia del impulsado por la Administración nacional libertaria. "El Pacto de Güemes demuestra cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo se puede abordar la situación de la provincia con una perspectiva federal", indicó.

Finalmente, Guaymás advirtió sobre las implicaciones negativas del Pacto de Mayo para el futuro político de Argentina. "Lamentablemente, el Pacto de Mayo implica una serie de equivocaciones graves y una traición a los intereses regionales. Es muy difícil volver atrás y corregir estos errores", concluyó.