Virginia Cornejo a favor de bajar la imputabilidad a 13 años

La ministra Patricia Bullrich, en colaboración a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un proyecto legislativo para bajar la imputabilidad a los 13 años. Fue la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, Virginia Cornejo, quien en el programa Pasaron Cosas, plateó la necesidad de implementar medidas “que permitan recuperar a los jóvenes”.

La diputada nacional MC destacó que debido a la situación actual, muchos jóvenes no tienen acceso a una buena educación, lo cual contribuye a un ciclo de delincuencia y marginalidad. "Tenemos un sistema de división de poderes, y es responsabilidad del Poder Legislativo debatir y buscar la mejor ley para atender esta problemática", afirmó la funcionaria.

Según advirtió, el proyecto presentado incluye articulados que proponen la reintegración educativa de los jóvenes, con el fin de proporcionarles herramientas que los reinserten. "Desgraciadamente, nuestros jóvenes que delinquen entran por una puerta y salen por otra sin que se atienda su problemática. No se sancionó una ley que realmente solucione este problema", apuntó Cornejo.

La Directora Nacional hizo un llamado al Poder Legislativo para que debata y apruebe una ley que aborde de manera integral la situación de los jóvenes, "de no ser así, no tendría sentido tener un Poder Legislativo que no atienda los problemas y sancione las leyes necesarias", concluyó.