Las que se vinculan al Estado muestran las dificultades más importantes pero todas resultan relevantes.

Se conoció este lunes que el campo aguarda la liberación del cepo, para recuperar previsibilidad y confianza. En declaraciones periodísticas, el titular de la Sociedad Rural de Salta, Joaquín Elizalde reconoció que “no hay sector que no la esté pasando mal” pero el agro está en condiciones de soportar hasta fin de año el peso de la recesión.

La industria no tiene la misma fortaleza. El INDEC ha informado que por sexto mes consecutivo, la industria manufacturera funcionó por debajo del 60% de su capacidad instalada, registrando el peor mayo desde 2020 en plena pandemia; en términos interanuales se verificó una baja de 11 puntos porcentuales. A nivel sectorial, la mayor contracción interanual la sufrió la producción de minerales no metálicos, como consecuencia de la paralización que sufrió la actividad de la construcción por el recorte de la obra pública.

El informe oficial destacó otras mermas importantes que se observaron en la industria automotriz, en el sector textil y en la siderurgia. Las mejoras, no demasiado significativas, se registraron en la refinación de petróleo. Las empresas consideran que la menor demanda interna es el principal factor que incide sobre esta situación.

También hubo caída de consumo en comercios pyme, de cercanía e hipermercados. Ese índice negativo viene creciendo desde que La Libertad Avanza es gobierno. En junio, las ventas cayeron más del 12 %, parámetro que ha sido calificado como un registro histórico y toma mayor dramatismo porque se refiere al consumo de productos de la canasta básica.

No se agotan allí los datos negativos ya que hubo un retroceso del empleo registrado en el sector privado. No es un porcentaje significativo, por cuanto no alcanza un punto, pero es acumulativo; no ha cesado de descender en los últimos 10 meses. Sin embargo, esa tendencia tiene una excepción y es la región del Norte Grande, que registró una suba traccionada por el NOA.

De las 10 provincias ubicadas en el norte, en siete se recuperaron casi 4 mil empleos. En La Rioja y Tucumán, el crecimiento fue de más de un punto; en Salta, el empleo registrado aumentó un 0.4%. Solo Santiago del Estero, Formosa y Chaco perdieron puestos de trabajo. En esa evolución hay un dato común que es negativo; se trata de la mala calidad de los trabajos.

Cualquier mejora económica que se aprecie en esta provincia y en la región se vincula especialmente al desarrollo de la minería. Se conoce un estudio elaborado y difundido por la Organización Internacional del Trabajo que estima la cantidad de puestos de trabajo que generará la explotación del litio en Salta.

El documento de la OIT lleva el título “Trabajo actual y futuro en la cadena de valor del litio en Argentina” y se centra en el mercado de trabajo actual y futuro de la minería de litio en el NOA. Proyecta que para el año 2030, el litio en Salta podría generar unos 18 mil puestos laborales, entre empleos directos e indirectos; por cada trabajo directo en un proyecto de litio, se crearán otros 5 indirectos en la provincia.

El panorama es complejo y justifica la demanda de reglas claras que planteó la Sociedad Rural para tener previsibilidad y poder seguir trabajando. En un tiempo de cambios como el actual es una expectativa legítima, a cuya satisfacción debe concurrir también el gobierno provincial.

Salta, 16 de julio de 2024