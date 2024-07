Salta sin GNC: taxistas prefieren quedarse en casa a utilizar nafta

“Prácticamente hay que quedarse en casa y no salir a trabajar porque la rentabilidad está en base a la diferencia del combustible con el gas”, lamentó en comunicación con Aries, Ernesto Alvarado, titular del Sindicato de Conductores de Taxímetros y Afines de Salta (SICOTASA) en comunicación con Aries, “prefiero quedarme viendo una película”, ironizó.

En la noche del miércoles la Cámara de Expendedores de Combustibles fue notificada por Naturagy de la restricción de la venta de GNC por la ola polar que enfrenta el país, para resguardar la provisión en los hogares

Alvarado aseguró que la medida afectó severamente en los conductores de taxis y remises, que dependen del GNC para su operación diaria.

"Nos tomó de sorpresa a todos, la verdad que lo que más molesta es la falta de formalismo en este caso", haciendo referencia a la falta de comunicación y previsibilidad por parte del Gobierno Nacional.

Según relevó, para llenar un tanque de GNC de 10 metros cúbicos se requiere una inversión de 6.000 pesos, mientras que el mismo volumen en nafta cuesta cerca de 12.000 pesos, “el doble”, lamentó.



La situación se complica aún más por la incertidumbre sobre el funcionario responsable a nivel nacional de manejar este tema, “nos molesta que no haya nadie designado”, apuntó.

"El sistema de transporte de taxis y remises en todo el país se mueve con GNC. Al particular no le molesta porque un día o dos días con combustible líquido no influye directamente en su bolsillo, pero a nosotros esta situación nos mata", explicó, afectado.

En respuesta desde Sicotasa están organizando reuniones para exigir respuestas y soluciones a Nación. "Es preferible quedarse en casa, porque lo que ganes lo tendrás que destinar al combustible líquido y, si tienes algún desperfecto o accidente, fuimos”, cerró.