Después de firmar el Pacto de Mayo, Sáenz llamó a la unidad

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz participó de los actos oficiales por los 208 años de la Declaración de la Independencia argentina que encabezó el presidente Javier Milei en el Museo Casa Histórica de la Independencia en Tucumán.

Luego de la vigilia del 9 de Julio, los 18 gobernadores que acudieron al llamado del Presidente, para rubricar el documento, conformado por diez puntos claves que el Gobierno entiende como fundamentales para el desarrollo del país, Sáenz diálogo con los medios, donde bregó por la coparticipación e hizo un llamado propio a la unidad, bajo los estandartes de la república y la democracia.

“Hay que discutir muchísimas cosas que los argentinos están esperando, en el caso del norte argentino es la coparticipación y muchas otras cosas”, comenzó del mandatario provincial, “entendemos que si Capital Federal necesita esos fondos, el resto de las provincias también”, agregó.

Con relación al Pacto de Mayo anheló que sea el puntapié inicial para una nueva Argentina, “donde se priorice a quienes más estén sufriendo, los jubilados, la clase media y todos aquellos que están esperando un cambio en el Gobierno”.

El Gobernador también fue consultado por sus pares que no asistieron a la firma del Acta de Mayo. “Es respetable, cada uno tenía el derecho a venir o no venir. Eso es una decisión absolutamente personal. En lo particular, creo que es importante el diálogo y el consenso que forjaron la democracia”, reflexionó.

“Los primeros seis meses costó muchísimo que se entienda esta situación, hemos tenido muchísimas idas y vueltas. Espero que este 9 de Julio nos ponga a todos en modo republicanos y democráticos para salir adelante”, selló.