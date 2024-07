Caída la fusión con el PRO, Karina Milei consolida el armado de La Libertad Avanza

En las últimas semanas la Secretaría de Presidencia vio incrementada significativamente sus tareas. A las habituales de la gestión se sumó la organización del Pacto del Mayo, una foto política con la cual el Gobierno piensa ponerle broche a la primera etapa de gestión. Pero además, el armado político de La Libertad Avanza en todo el país también se cocina en esa oficina. No por nada la elegida para las tareas clave del Gobierno es la persona que goza de la confianza total del Presidente, Karina Milei.



La formación de la funcionaria en relaciones públicas y su especialización en “eventos empresariales y gubernamentales”, que adquirió mucho antes de que Javier Milei incursionara en la política, tiene ahora vital importancia y hace que todo cobre sentido. Pero más allá de sus habilidades para la gestión, “el Jefe” tiene la potestad de bajar y subir el pulgar a los distintos nombres que acechan en el entorno de su hermano.

No se salva ninguno. A esta altura cualquiera que camine los pasillos de Balcarce 50 sabe que todos deben pasar el filtro de Karina para acercarse a Javier Milei. De hecho, uno de los últimos desaprobados por la funcionaria fue nada menos que el expresidente Mauricio Macri. “Estuvo mendigando varios cargos”, aseguraron fuentes oficiales a Ámbito al tiempo que deslizaron que eso no fue del agrado de Karina. Ella es, en definitiva, la encargada del armado de cara al 2025, y "por el momento lo tiene frizado” al exmandatario.



La idea de una fusión sin Macri aterra al presidente del PRO, quien el jueves organizó una cumbre amarilla para remarcar su lugar. Tiene fundamentos: en Casa Rosada aspiran a tejer una alianza legislativa sin involucrar a las cúpulas. De momento, parece difícil. Salvo Patricia Bullrich ningún otro dirigente salió a desmarcarse, aunque la fractura no tardará en llegar. La ministra de Seguridad advirtió que no dejará el PRO pero que disputará la conducción, y le enrostró a su ex jefe político que fue respaldada por más de 6 millones de votos en las urnas. En Casa Rosada la avalan y acuerdan con la postura de que "la gente eligió al cambio en serio, no a media tinta".



La dura crítica de Mauricio Macri al Gobierno, exigiendo los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, no cayó bien en el oficialismo, que eligió no responder. Puertas adentro, no se muestran muy dispuestos a acatar el fallo de la Corte Suprema. "No es un problema de nuestra gestión, es algo que viene de larga data", argumentó una fuente con despacho en Balcarce 50 a Ámbito. En la misma línea, sumó: "Este es un gobierno que asumió bajo la premisa de que 'no hay plata', no se va a imprimir a lo loco para pagar". Un funcionario de diálogo directo con Milei explicó a este medio que "en el Gobierno somos respetuosos de la ley, pero una cosa no quita la otra".

Más allá de eso, aseguran que el vínculo entre Milei y Macri "es bueno", y que "si viene con buenas intenciones", será escuchado de cara a 2025. Pero aclaran: la gestión y la decisión, es de LLA. Mientras tanto, el líder amarillo podría ser el único expresidente presente en Tucumán para la firma del Pacto de Mayo. En su entorno señalan que "seguro vaya", pero lo cierto es que todavía no regreso de su viaje por Europa.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza desembarca en el conurbano

"El Jefe" también está abocada a la tarea de conseguir las personerías gremiales en todo el país de cara a las elecciones legislativas de 2025. Con ese objetivo, este sábado desembarcará junto a Martín Menem, su socio en esta tarea, en el conurbano bonaerense. La actividad será cerrada a la prensa y no contará con oradores. Allí se intentará afiliar a más de cuatro mil ciudadanos, luego de que el partido obtuviera el reconocimiento provisorio.

El acto será, además, una muestra de apoyo público de Karina a Sebastián Pareja, su elegido por sobre José Luis Espert. Según pudo saber Ámbito, la semana pasada durante el tratamiento de la ley Bases en Diputados, la funcionaria se paseó junto al armador bonaerense en la cámara Baja, en lo que fue leído como un mensaje al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pasado larretista de Espert hace desconfiar a la secretaria de Presidencia, y por eso no tiene su visto bueno para encabezar la lista bonaerense de cara al año próximo. En tanto, su apoyo a Pareja hace ilusionar al entorno del senador provincial en uso de licencia con un posible salto a la candidatura por la gobernación.

Además de mostrarse junto a Pareja, otro dato resultó llamativo en los últimos tiempos. Cuando fue la presentación del libro de Javier Milei “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park, un hecho provocó el enojo de Karina Milei. La presencia de pasacalles y carteles que estaban colgados en las inmediaciones del estadio, los cuales llevaban su nombre y tenían mensajes para ella, no fueron motivo de su agrado por entender que el protagonista de la jornada era su hermano y ordenó bajarlos. No obstante, no tomó la misma decisión sobre los carteles que ostentaban el nombre Sebastián Pareja, que también inundaron el interior del estadio.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza en el interior

En el entorno de Karina Milei creen que están cerca de lograr inscribir a La Libertad Avanza como un partido nacional, lo que le permitiría al oficialismo competir en las próximas elecciones legislativas sin depender de otros espacios. Estiman que dicho hito se logrará en torno al mes de agosto.

En este marco, se celebró con entusiasmo la personería jurídica lograda el jueves en la provincia de Córdoba, en donde Javier Milei logró una contundente victoria cosechando el 74% de los votos.

Esta semana, el tándem Karina Milei-Martín Menem estuvo en San Juan con el mismo objetivo, aprovechando la visita del Presidente. Como contó Ámbito, ambos concurrieron a la audiencia de conformación del partido La Libertad Avanza San Juan, que se realizó en el Juzgado Federal N°1 con Competencia Electoral, un trámite fundamental para el armado de la estructura partidaria.

Pero no todo va viento en popa en el tema de los avales. En Mendoza denunciaron que en el armado de la diputada Lourdes Arrieta, alineada a Karina Milei, anotaron a personas fallecidas como firmantes de fichas de adhesiones para la creación de La Libertad Avanza en esa provincia.

Es escándalo por los avales truchos también se trasladó a Río Negro, en donde también escaló la polémica por irregularidades en el proceso de adhesión que incluye a personas fallecidas. Allí, la principal señalada es la diputada nacional y referente del anarcocapitalismo en la provincia, Lorena Villaverde, quien ya acumula diversas denuncias en la Justicia por haber introducido firmas de personas que ni siquiera estaban enteradas del procedimiento.