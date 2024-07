Editorial Cara a Cara: "¿Qué significa la palabra hoy?"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar un poquito de la política nacional. Y vamos a hablar de algo que yo vengo reiterando programa a programa. Sigo insistiendo en el valor de la palabra. ¿Qué hemos perdido directamente los argentinos? Hoy se puede decir cualquier cosa y pasado mañana decir otra totalmente distinta. Y nadie se asombra y todo sigue funcionando igual. Yo creo que la realidad debería ser otra. Hoy ya no tenemos partidos políticos, no están constituidos. Tenemos una falencia en la política nacional, no hay referentes. Y nos tocó, en suerte, un Presidente que dijo lo que se le ocurrió decir.

Su campaña fue una motosierra y una licuadora. Donde mucha gente creyó en eso. O sea, creyó en que se iban a cumplir las palabras del señor Milei. Teniendo en cuenta que no venía de la política. Venía de programas de espectáculos. Según lo acusaron, en algún momento, fue contador del narcotráfico para poder sobrevivir. Porque no tenía trabajo estable. Terrible, entonces, el valor de la palabra de Milley para adelante. Creo que si ya se venía perdiendo, se perdió mucho más. Eso de acuerdo a mi concepto, a mis criterios. Y yo espero que la gente que lo votó no se enoje por lo que voy a decir. Y si se enoja, bueno, tiene todo el derecho de enojarse también, ¿no? Ahora, yo me imagino una persona que está descreída de toda la clase política. Y viene un señor que le dice, vamos a dolarizar. Claro, la persona que ganó un sueldo habrá pensado en su momento, esto es fantástico, si yo estoy ganando 300 mil pesos por mes, y voy a pasar a ganar, no 300 mil dólares, pero sí, 3 mil dólares por mes. Este hombre es una solución para el país.

¿Quiénes son las castas? Son los políticos que están manejando el país. Y bueno, las cosas no se van cumpliendo y van pasando los tiempos, y al contrario, la casta está más arraigada que nunca. Ya no se habla más del dólar. La gente no llega a más de 15 días. Ahora, lo curioso de esto es que el dólar no solamente no vino, ni está con posibilidades de venir todavía, ni se sabe. El otro día terminó diciendo, bueno, -Dios dirá cuándo-, y levantó las manos así como si fuera un gran católico. Dijo que el peso era un excremento. Caputo en conferencia contradijo esto porque ahora dice que quiere defender el valor del peso. ¿Cuál es la credibilidad de la palabra? Eso es lo que me quiero preguntar y preguntárselo a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué significa la palabra hoy? No significa nada. O sea, le pueden decir, de primera etapa pasamos a la segunda, de la segunda ya pasamos a la tercera. Lo único que está programado, lo único que está programado en la parte económica en este país es ver cuánta plata le hace falta al país para poder seguir aguantando los nueve viajes y los que vienen del señor Milei, todas para cosas personales, nunca para un negocio del Estado. Con esa plata, que la paga usted y la pago yo, viaja el señor Milei y su comitiva para hacer su publicidad personal en el exterior. Es como dijo Lula, lo que quiere hacer es ser presidente del mundo. ¿Y por qué no habla con Lula? Y bueno, por eso no va a las reuniones donde tiene que ir, donde van todos los presidentes, porque curiosamente está peleado con todos los presidentes vecinos. No se habla con nadie. O es usted el problema o son todos los vecinos los que se portan mal con usted.

Es increíble. ¿Se da cuenta por qué no se preocupa por la comida de la gente, la comida que está en los galpones? La gente se alimentaría con una pastilla tranquilamente, dice. Entonces cree que la gente, el pueblo, toma una pastilla y se acabó el problema. Por eso dijo ya en una oportunidad que si hubiese muertos de hambre, seguramente se verían en la calle. Es de una insensibilidad total este hombre. Realmente, con un desprecio hacia lo que hace la gente, que es una cosa alarmante. Ahora, se pierde el valor de la palabra. O sea, nunca cumple una palabra que es algo que ha dicho hace un tiempo atrás y lo vuelve a reafirmar. Yo nunca lo escuché hablar de cosas que hagan a la necesidad que tenemos los argentinos, los que vivimos en las provincias argentinas, que somos las que alimentamos el Estado, que se haya preocupado por una provincia en especial, para decir, tenemos que sacar este proyecto adelante.

Yo creo que el Presidente de la Nación no está pensando en el litio en la provincia de Salta. Estoy convencido de eso. Lo que sí estoy convencido de que está preparando una buena estrategia con el señor Elon Musk, que es el que más necesita litio en el mundo, en ver cómo hace para transgredir la Constitución, sacarle a las siete provincias argentinas la potestad que tienen sobre el litio, y venderlo, pero no solamente vender el litio en la zona en la que se encuentra, sino comprarnos con todos nosotros adentro. O sea, prácticamente es una colonización programada. Las visitas que hizo, Milei a Elon Musk fueron para ver si le podía vender ¿Vender qué? Si el litio no es de él. O sea, afortunadamente, por una idea de los Gobernadores, creo que encabezada por Gustavo Sáenz, tuvieron la idea de juntarse las provincias del norte que tienen el litio, hacer un convenio entre todos ellos para tener más fuerza y para poder comercializar directamente ellos el litio. ¿Por qué? Porque así lo marca la Constitución. Pero bueno, ¿Cuántas cosas hizo Milei, ya que no se ajustan a lo que dice la Constitución? Y tal vez podría ser una más. Ojalá no lo sea. Dios nos libre de una situación como esa.

Le digo qué tenemos para esta noche. Esta noche lo hemos invitado al Ministro de Infraestructura, porque el Gobierno parecería, parecería, según dice el Gobernador, que se está despertando un gigante. Y por las obras y las cosas que han anunciado, algo de eso debe haber. Entonces, el hombre que más puede saber sobre esto es el Ministro de Infraestructura, más allá del Gobernador. Lo hemos invitado al Ministro de Infraestructura, va a estar esta noche con nosotros. La segunda persona que está invitada esta noche es el hombre responsable de REMSA, que es el litio. Vamos a ver si él avizora algo de los peligros que yo estoy contando. A lo mejor yo estoy exagerando la cosa y nada de esto puede pasar. Ojalá, ojalá, me esté equivocando. Vamos a estar con el señor Alberto Castillo".