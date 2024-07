Pertenezco a la primer generación de dirigentes que no vivió su tiempo, un par de meses antes de cumplir 5 años, probablemente en uno de mis primeros de mis recuerdos, o por lo menos el que tengo presente por la impresión causada.

Somos la generación que creció entre tantas interpretaciones de Perón y del peronismo que nos resulta muy natural en estos momentos preguntarnos donde está el peronismo?, el peronismo de Perón?

Estoy seguro de que el peronismo está en el pueblo, en el corazón y en la razón de millones de argentinos que seguramente no conozcan las 20 verdades, pero sepan que el camino de la producción, del trabajo, de la justicia social, de la salud y la educación pública es el único capaz devolverle la esperanza. Ese pueblo nos sigue enseñando que todo se trata de tener dignidad y no mezquindad.

El peronismo está en la gente y pareciera que lo buscamos en otro lado. Eso se llama perder el rumbo. Perder el rumbo es un problema serio. Cuando no sabes adonde vas nadie quiere acompañarte. Cuando no sabemos adonde vamos hacemos las cosas mal y eso es sin dudas lo que hemos hecho en gran parte de este tiempo, hacer las cosas mal, tan mal que la gente decidió no acompañarnos.

El peronismo no es una franquicia. Nos ponemos el nombre peronista esperando con ansias el momento de cambiarlo para poner el nuestro. Quieren usar al peronismo como un medio para ganar y no como un camino al bienestar y la felicidad de los argentinos.

Hay que volver a la gente, sin intermediarios. Volver a la gente es volver a Perón.

Necesitamos discutir mucho los peronistas, necesitamos mirar hacia delante no sólo por nosotros si no por los hombres y mujeres de la patria, necesitamos ser mucho mejores y no contar viejos cuentos. Debemos reconstruir la política y con ella el país.

Escuchemos al General Perón que, en Doctrina Peronista, nos decia que la acción política ha de ser para amalgamar un pueblo, jamas para disociarlo y contribuir a su propia destruccion interna. La mision de la politica es dar una cultura civica al pueblo, jamas la de entronizar, como sistema, un caciquismo político. Que haya argentinos enemigos de los argentinos, no puede ser sino una aberración del Estado.

Aquellos que no vivimos su tiempo recibimos su legado que se manifiesta con mucha claridad a traves de dos fuentes inagotables, que son las acciones de su gobierno que transformaron la calidad de vida millones de argentinos y su prolifica obra literaria donde dejó plasmado su pensamiento político.

En tiempos difíciles comos los que vivimos considero de gran utilidad recurrir a algunos pasajes de donde se refleja ese pensamiento que quiero compartir este día con ustedes:

El hombre es principio y fin de la Comunidad Organizada, por lo que no puede haber realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No hay organización posible si el hombre es aniquilado por una aparato externo a su propia existencia.

La comunidad organizada no es, por lo tanto, una comunidad mecanizada donde la conciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir como ajena.

Pero tampoco estoy predicando un desencadenamiento de individualismo como modo de vida, en el que la competencia feroz transforme al hombre en un lobo para sus semejantes. La solución ideal de eludir ambos peligros: un colectivismo asfixiante y un individualismo deshumanizado.

Nuestra comunidad solo puede realizarse en la medida en que se realice cada uno de los ciudadanos que la integran.

Muchas Gracias