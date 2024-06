El frío extremo que atraviesa la Patagonia preocupa. Al sector ganadero por la muerte de centenas de animales que quedaron atrapados por la acumulación de nieve, y a la sociedad en general porque el quehacer cotidiano se vio alterado.

Los fuertes vientos en Bariloche provocaron voladura de techos, de postes de luz. También se dispuso la suspensión de clases en el turno mañana durante este miércoles, según informó el Consejo Escolar. Lo propio ocurre en Neuquén, donde los 15° bajo cero golpearon fuerte. Tanto, que la cascada La Fragua del norte quedó la mitad totalmente congelada.

La imagen de la cascada congelada, impacta. Se trata de un imponente salto de agua que naturalmente ofrece un impresionante espectáculo a quienes se acercan. Ahora, ese salto ubicado a cuatro kilómetros de Manzano Amargo, está petrificado. El episodio recordó al viralizado en las últimas horas en Tierra del Fuego, donde se congelaron las olas del mar.

Durante la madrugada de este miércoles, Bariloche vivió un frío extremo. Tuvo ráfagas de viento de poco más de 90 kilómetros por hora y y cayó una intensa y espesa nevada especialmente en el sur y oeste de la ciudad turística sureña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por fuertes vientos y más nieve para la zona de Neuquén y parte de Río Negro. Y un alerta amarillo por fuerte viento en Chubut, y nieve para Santa Cruz. Para mañana, las condiciones climáticas cambiarán poco, pero habrá una leve mejora. Sobre todo para las provincias de Chubut y Santa Cruz donde no hay alerta meteorológica.

En tanto, desde Vialidad piden evitar el tránsito en rutas. Tras el alerta naranja manifestado por el SMN, vialidad provincial solicitó a la población evitar circular en la zona centro y cordillera de Neuquén.



Según informó el sitio La Mañana Neuquén, la ruta provincial 46, en el tramo de Zapala, Campamento DPV, advirtieron que se encuentra intransitable con visibilidad nula por viento blanco. Sobre la zona centro y cordillera, indicaron que por la alerta meteorológica que rige, "se solicita a los señores usuarios evitar transitar hasta el mejoramiento de las condiciones climáticas".



También se suma la ruta 21 en el tramo El Hueú, Mandolegue y El Cholar que se encuentra intransitable por acumulación de nieve y visibilidad reducida por viento blanco. Se encuentran equipos operando para despejar la ruta, pero por el momento ese paso está cortado. Lo propio ocurre con la Ruta 40 que permanece cerrada en la zona de Siete Lagos y los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré producto por acumulación de la nieve.

Preocupación en el sector ganadero

Los productores ganaderos están sumamente preocupados por las fuertes nevadas y la acumulación de nieve en varios sectores patagónicos. En Santa Cruz está el foco más grande, donde algunos productores advierten de una pérdida incalculable entre ovinos y bovinos. Según anticiparon, hay más de 40 mil bovinos que quedaron atrapados en un sector por la nieve, y peligran casi un millón de ovejas que están en la misma situación.



La Asociación Argentina de Criadores de Hereford advirtió a través de un comunicado y con varios videos de muestra sobre los productores que se ven obligados a trasladar el ganado, abriendo camino en medio de la nieve.

Según publicó el diario El Chubut, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un comunicado alertando sobre la crisis, señalando que las nevadas extremas impiden el pastoreo y el acceso a los alimentos para los animales.

"Se está entrando en una fase desesperante. Las intensas nevadas obligan a mover el ganado en busca de forraje, pero hay sectores con animales atrapados donde no podemos llegar", admitió Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), en charla con el medio local.



Sebastián Jamieson, quien administra la Estancia y Cabaña Tapi-Aike, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, al sur de El Calafate también admitió en charla con Clarín que la situación es angustiante: "Tenemos las horas contadas. Si no accedo a la hacienda en una semana, se me mueren todos", advirtió. Y sumó: "Tenemos 400 madres Hereford y 8.000 ovinos a 30 kilómetros y no se puede llegar de ninguna manera".

Con información de Clarín